طهران: لا نستطيع الاكتفاء بمشاهدة معاناة الشعب اللبناني

أكدت طهران أنها مستعدة لمساعدة لبنان في ملف الطاقة واستيراد المحروقات، وأنها لا تستطيع الاكتفاء بمشاهدة معاناة الشعب اللبناني بهذا الخصوص.

وقالت الخارجية الإيرانية على لسان المتحدث باسمها، سعيد خطيب زادة: "لا نستطيع الاكتفاء بمشاهدة معاناة الشعب اللبناني.. هذا الشعب شعب متمكن وثري، ومن الطبيعي ارسال الوقود لمن يشتريه منا".

وأضاف زادة: "نحن مستعدون لمساعدة لبنان بهذا الخصوص، إن طلبت الحكومة اللبنانية ذلك".

وكان نصر الله قد تطرق، أمس الأحد، إلى ملف استقدام سفينة نفط إيرانية إلى لبنان، وقال إن "السفارة الأمريكية فوجئت بهذا الإعلان"، مؤكدا أن "السفينة الثانية ستبحر بعد أيام، وستلحق السفينة الأولى التي صارت في عرض البحر".

وشدد على أن "النفط الذي نأتي به هو لكل اللبنانيين، وللمستشفيات والأفران، ونحن لسنا بديلا عن الدولة، ولسنا بديلا عن الشركات التي تستورد المحروقات، ولسنا في مجال التنافس مع أحد"