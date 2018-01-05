طوابير من السودانيين خارج المخابز عقب مضاعفة الاسعار

اصطف سودانيون غاضبون الجمعة امام المخابز من اجل الحصول على الخبز الذي تضاعف سعره الليلة الماضية اثر قرار الحكومة وقف استيراد القمح، بحسب اصحاب المتاجر.

وبلغت فترة الانتظار امام المخابز نحو ساعة في وقت اكد عدد من اصحاب المخابز ان ارتفاع اسعار الطحين قد تجبرهم على التوقف عن الانتاج.

وقال عضو اتحاد المخابز محمد عوض السيد لفرانس برس "كل المخابز قررت رفع الاسعار بعد ان ارتفعت اسعار طحين القمح الخميس".

ورفعت المطاحن سعر كيس الطحين زنة 50 كلغ من 167 الى 450 جنيها سودانيا (65 دولار).

وقال محمد عبد الله صاحب احد المخابز في شمال الخرطوم لفرانس برس "عندما ينفد مخزوني من الطحين ساتوقف عن العمل ففي حين ارتفع سعر الطحين بنسبة 270% فان سعر الخبز تضاعف فقط. هذا ليس عدلا".

ورفعت المطاحن اسعار الطحين اثر قرار الحكومة بالتخلي عن استيراد القمح للقطاع الخاص.

واكد حسن احمد الموظف في شركة خاصة بينما كان يقف امام احد المخابز ان كلفة توفير الخبر لاسرته تضاعفت من 20 الي 40 جنيها في اليوم.

وقال "بالاسعار الجديدة، يجب انفاق 1200 جنيه شهريا للخبز من مرتب قدره نحو ثلاثة الاف جنيه هذا امر غير مقبول".

وبدأت اسعار المواد الغذائية والوقود في الارتفاع منذ العام الماضي عندما قررت الحكومة الغاء الدعم من اجل اصلاح الاقتصاد.

ويعاني الاقتصاد السوداني منذ انفصال جنوب السودان عام 2011 اخذا معه 75% من انتاج النفط الذي كان حجمه 470 الف برميل يوميا، اضافة الي عقود من العقوبات الاقتصادية الاميركية.

ورفعت واشنطن في 12 تشرين الاول/اكتوبر الماضي العقوبات التي كانت فرضتها عام 1997. لكن مسؤولين سودانيين يؤكدون ان البنوك العالمية لديها تحفظات حيال التعامل مع نظيراتها السودانية.

وبلغ معدل التضخم 37 في المئة كما ان قيمة العملة المحلية تراجعت مقابل الدولار خلال العام 2017.

ويبلغ سعر الصرف في السوق الموازية 26 جنيها للدولار رغم ان السعر الرسمي هو 6,90 للدولار.