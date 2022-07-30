"طوارىء" في نيويورك.. جدري القردة يتفشى في الولايات المتحدة

أصبحت ولاية نيويورك الأمريكية، بؤرة لتفشي فيروس جدري القرود، في ظل انتشار الفيروس بشكل متسارع، حيث سجلت "نيويورك" معظم حالات الإصابة بالفيروس على مستوى الولايات المتحدة إذ بلغ عدد الإصابات في الولاية (1345 حالة).

وقالت مصادر مطلعة، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستعلن في الأيام المقبلة جدري القردة كحالة طوارئ صحية عامة، بحسب ما أفادت صحيفة "بوليتيكو".

وأعلنت حاكمة "نيويورك" كاثي هوكول حالة الطوارئ في الولاية مساء أمس الجمعة بسبب استمرار انتشار جدري القردة، وذلك بعد يوم من إعلان مفوض "نيويورك" للصحة أن الفيروس بات يمثل "تهديدا وشيكا للصحة العامة".

تفشي جدري القردة

وقالت هوكول في بيان لها "أعلن حالة الطوارئ في الولاية لتعزيز جهودنا المستمرة لمواجهة تفشي مرض جدري القردة"، مضيفة أن إعلان الطوارئ سيؤدي إلى استجابة أسرع وتوزيع لقاحات بشكل أفضل.

وأشارت هوكول إلى أن الولاية أصبحت أكبر بؤرة ناشئة لنفشي الفيروس، وقالت: "أكثر من حالة واحدة من بين كل أربع حالات إصابة بفيروس جدري القرود في هذا البلد من نصيب ولاية نيويورك، ونحن بحاجة إلى استخدام كل أداة في ترسانتنا عند الاستجابة".

الإصابات في الولايات المتحدة

وسجلت نيويورك معظم حالات الإصابة بالفيروس على مستوى البلاد (1345 حالة)، تليها كاليفورنيا (799 حالة)، وفقا لبيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها التي تم تحديثها يوم الجمعة.

وأعلنت سلطات مدينة سان فرانسيسكو في كاليفورنيا حالة الطوارئ أيضا، مشيرة إلى أن 261 شخصا تأكدت أو يحتمل إصابتهم بجدرى ‏القردة حتى يوم الأربعاء.‏

وحسب بيان هوكول، فإن حالة الطوارئ تسمح لموظفي خدمات الإسعاف والصيادلة والقابلات والأطباء والممرضات الممارسين المعتمدين بإعطاء اللقاحات.

ومنذ أن أبلغت أمريكا عن أول حالة في 17 مايو/أيار الماضي، استمرت الحالات في الارتفاع في جميع أنحاء البلاد، حيث قفزت أعلى حصيلة يومية للحالات إلى 439 في 15 يوليو، وفقا لاتجاه الحالات الذي سجلته المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض.