طيار ماليزي يقتل 3 من زملائه وينتحر

اقدم ضابط في القوات الجوية الماليزية على قتل ثلاثة من زملائه قبل أن يطلق النار على نفسه، وذكر مصدر أن الضابط الذي أصيب بطلق ناري في بطنه توفي متأثرا بجراحه في المستشفى.

وقالت الشرطة في ولاية ساراواك الشرقية بجزيرة بورنيو إن إطلاق النار وقع في نقطة أمنية بقاعدة جوية بالولاية وإنها ما زالت تحقق في الدافع لارتكاب الجريمة.

وأفاد مانشا أناك آتا نائب مفوض شرطة ولاية ساراواك بأن تحقيقا أوليا أظهر أن المسلح خطف أسلحة نارية من النقطة الأمنية قبل أن يدخل في حالة هياج، مبينا أن أحد الضحايا حاول تهدئته لكنه أصيب برصاصة في بطنه. ثم دخل المسلح إلى النقطة الأمنية وأطلق النار على ضابطين فقتلهما على الفور، ثم وضع المسلح البندقية باتجاه ذقنه وقتل نفسه.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه كان يخضع للحجر الصحي بسبب فيروس كورونا.