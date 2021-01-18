طيران الإمارات تباشر تلقيح عامليها ضد كورونا

يشجع المسؤولون في الإمارات الناس على التطعيم في وقت ارتفعت فيه الإصابات الجديدة لما يتجاوز 3000 حالة يوميا هذا الشهر للمرة الأولى.

بدأت شركة طيران الإمارات يوم الاثنين تطعيم موظفيها ضد مرض كوفيد-19 مع إعطاء الأولوية لمن يتعاملون مباشرة مع الجمهور مثل أطقم الضيافة والطيارين.

وتقول إدارة الشركة إن التطعيم باللقاحات على مستوى العالم ضروري لانتعاش صناعة الطيران وتعتقد أن من الممكن أن يحدث ذلك في العام الحالي إذا انتشر التطعيم على نطاق واسع.

وقالت مجموعة الإمارات، الشركة الأم لطيران الإمارات، إن لقاح فايزر-بيونتيك ولقاح شركة سينوفارم الصينية متاحان لجميع العاملين فيها بدولة الإمارات.

ومجموعة الإمارات، التي يعمل بها نحو 80 ألف موظف على مستوى العالم، تدرج المطار وشركة دناتا للسفر والسياحة ضمن أصولها بالإضافة إلى شركة الطيران.

واللقاحان متوفران بالفعل لسكان الإمارات مع إعطاء الأولوية لفئات معينة.

ويشجع المسؤولون في الإمارات الناس على التطعيم في وقت ارتفعت فيه الإصابات الجديدة لما يتجاوز 3000 حالة يوميا هذا الشهر للمرة الأولى.

وتهدف الإمارات لتطعيم أكثر من 50 في المئة من سكانها البالغ عددهم نحو تسعة ملايين خلال الربع الأول من العام الجاري.

وقد رفعت إمارة دبي معظم القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا وشهدت تدفق طوفان من الزائرين الأجانب خلال ذروة موسم السياحة في وقت تفرض في حكومات أخرى قيود العزل من جديد.

ولا تزال الإمارات تفرض قواعد التباعد الاجتماعي والالتزام بوضع الكمامات في مختلف أنحائها.

