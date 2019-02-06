ظريف: أمريكا تدعم الجزارين والمتطرفين بالشرق الأوسط

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تغريدة على تويتر اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة تدعم "المستبدين والجزارين والمتطرفين في الشرق الأوسط" وذلك ردا على خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكتب ظريف في التغريدة "عداء أمريكا دفعها لدعم مستبدين وجزارين ومتطرفين لم يجلبوا سوى الخراب لمنطقتنا".

وكان الرئيس الأمريكي قال ألقى خطاب حالة الاتحاد وتطرق إلى العديد من القضايا الداخلية والدولية قوال: إن إدارته تجري "محادثات بناءة" مع جماعات في أفغانستان بينها طالبان، وإنها ستتمكن من خفض القوات الأمريكية هناك، والتركيز على مكافحة الإرهاب إذا حققت تقدما.

وقال ترامب خلال الخطاب: "لا نعرف إن كنا سنتوصل لاتفاق، لكننا نعرف أنه بعد عقدين من الحرب، حان الوقت لكن نحاول على الأقل السعي من أجل السلام".

وفيما يخص أزمة الجدار، قال ترامب أمام الكونغرس إنه "سيتم بناء" جدار على الحدود مع المكسيك.

ودعا إلى العمل معاً في شأن قضية الهجرة الحساسة للغاية، مشددا على أنّ تشييد جدار حدودي في مواجهة الهجرة غير الشرعية وحده سيضمن أمن الولايات المتحدة.

وقال ترامب: "بكلّ بساطة، الجدران تنفع والجدران تُنقذ أرواحاً. لذا، دعونا نعمل معاً على تسوية، ولنتوصّل إلى اتفاق يجعل أمريكا آمنة حقّاً".

وندّد الرئيس الأمريكي بالتحقيقات "السخيفة" و"المنحازة"، في إشارة مباشرة منه إلى التحقيق في شأن التدخل الروسي بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وكالات