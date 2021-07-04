ظريف: العنف الأمريكي ضدنا يتواصل عبر الإرهاب الاقتصادي

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، السبت، إن "العنف الأمريكي ضد الشعب الإيراني يتواصل عبر الإرهاب الاقتصادي".

وكتب ظريف، في تغريدة عبر "تويتر": "في مثل هذا اليوم قبل 33 عاما أسقطت الولايات المتحدة طائرة الركاب الإيرانية بالرحلة رقم 655 وقتلت جميع ركابها البالغ عددهم 290 مدنيا"، بحسب وكالة "إرنا" المحلية.

وأضاف: "أنا كنت دبلوماسيا شابا حينها، رأيت رفض الولايات المتحدة الاعتذار عن هذه المأساة الإنسانية التي تسببت بها".

وتابع قائلا: "العنف الأمريكي ضد الإيرانيين بدأ منذ فترة طويلة، ويتواصل اليوم أيضا عبر الإرهاب الاقتصادي".

ويصادف 3 يوليو/ تموز الذكرى السنوية الـ33 لإسقاط طائرة الركاب الإيرانية (إيرباص) التي كانت في رحلة من مدينة "بندرعباس" جنوب إيران إلى مدينة دبي الإماراتية فوق مياه الخليج العربي.

وأطلقت الفرقاطة الأمريكية "يو أس أس فينسينس" صاروخين ما أدى إلى مقتل جميع ركاب الطائرة البالغ عددهم 290 شخصا.