ظريف: الولايات المتحدة دولة مارقة

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الولايات المتحدة دولة مارقة، مؤكدا عدم إمكانية فتح حوار مع إدارتها طالما بقيت تتنصل من التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي.

وأشار ظريف في حديث لإذاعة طهران إلى سعي الدول الأوروبية للحفاظ على الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع مجموعة "5 + 1"، معتبرا رغم ذلك أن الجهود المبذولة من هذه الدول بطيئة وينبغي تسريعها.

وتحدث عن نتائج الانتخابات النصفية التي جرت في الولايات المتحدة، مؤكدا أن نتائجها لن تؤثر على سياسة طهران الخارجية وموقفها من الاتفاق النووي.

وقال إن سياسة إيران الخارجية يجب أن ترتكز على عزل الولايات المتحدة عن العالم