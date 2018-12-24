ظريف: ايران لم تهدد يوما بتدمير اسرائيل

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يهدد بتدمير إيران.

نفى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن يكون أي مسؤول في بلاده هدد بتدمير إسرائيل، علماً أن «الموت لإسرائيل» هو واحد من أبرز شعارات النظام في طهران.

وسأل في حديث لمجلة «لو بوان» الفرنسية: «متى قلنا إننا نريد القضاء على إسرائيل؟ أعثروا على شخص واحد قال ذلك. لا أحد قال ذلك». ونفى أن يكون مؤسّس «الجمهورية الإسلامية» في إيران روح الله الخميني والرئيس السابق محمود أحمدي نجاد طالبا بحذف الدولة العبرية من الخريطة وفق ما اوردت صحيفة الحياة اللندنية

وسألت المجلة ظريف أن يشرح لماذا يُلصق شعار «الموت لإسرائيل» على صواريخ «الحرس الثوري»، فأجاب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يهدد بتدمير إيران.