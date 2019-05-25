ظريف: واشنطن تهدد السلام الدولي

اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف السبت أن قرار الولايات المتحدة نشر 1500 جندي إضافي في الشرق الأوسط يشكل “تهديدا للسلام الدولي”، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وقال ظريف للوكالة قبيل عودته من زيارة إلى باكستان إن “تعزيز التواجد الأمريكي في منطقتنا خطير للغاية على السلام والأمن الدوليين ويجب مواجهته”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الجمعة إرسال 1500 جندي أمريكي إضافي إلى المنطقة بعدما تحدث البنتاغون عن “تهديدات مستمرة من جانب إيران”.

وأضاف ظريف في إشارة إلى الإعلان الأمريكي الذي تحدث عن “تهديدات إيرانية”، “أن الأمريكيين صرحوا بمثل هذه المزاعم لتبرير سياساتهم العدائية وفي اطار إثارة التوتر” في الخليج.

وقال ترامب من البيت الأبيض “سنُرسل عددًا قليلاً نسبيًا من الجنود، غالبيّتهم للحماية”. وأوضح قُبيل توجّهه إلى اليابان “سيكون العدد نحو 1500 شخص”.

وجاء في بيان لوزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان أن نشر هذه القوات والقدرات الإضافية يهدف إلى “تعزيز حماية القوّات الأمريكيّة وأمنها، نظرًا إلى التّهديدات المستمرّة من جانب إيران، بما في ذلك الحرس الثوري ومؤيّديه”، مضيفًا “هذا ردّ فعل حذر على تهديدات جدّية من جانب إيران”.

وتشمل القدرات الإضافيّة التي سيتمّ نشرها، طائرات استطلاع وسرب من المقاتلات، بالإضافة إلى مهندسين وكتيبة من 600 عنصر مسؤولين عن إدارة أنظمة صاروخيّة