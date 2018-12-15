ظريف يشارك في منتدى الدوحة الدولي
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
غادر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف طهران صباح اليوم السبت متجها إلى قطر للمشاركة في منتدى الدوحة الدولي "Doha Forum 2018".
ومن المقرر أن يلقي ظريف خطابا في هذا المنتدى، الذي تستمر فعالياته اليوم وغدا، ويشارك فيه عدد من المسؤولين والخبراء الدوليين، بينهم إلى جانب ظريف، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ووزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، ورئيس وزراء الصومال حسن خيري.
وافتتح الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر منتدى الدوحة 2018، الذي يعقد هذا العام تحت عنوان "صنع السياسات في عالم متداخل"، في فندق شيراتون الدوحة.
ويناقش المنتدى السياسات وتداعياتها وآثارها على الشعوب ضمن 4 محاور رئيسية: الأمن، والسلام والوساطة، والتنمية الاقتصادية، والاتجاهات والتحولات.
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