ظريف يلتقي بسيناتوره اميركية سرا وينعت ترامب بـ الارهابي

كشفت سيناتورة أمريكية عن عقدها لقاء سرياً مع وزير الخارجية الايراني جواد ظريف خلال زيارته لنيويورك في أبريل الماضي.

وقالت تقارير اعلامية اميركية ان السيناتورة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي ديان فاينشتاين التقت مع وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف،وتناولت العشاء معه من دون ان تصرح عن فحوى اللقاء بينهما

ونقلت الصحيفة عن أعضاء في الفريق المساعد لفاينشتاين قولهم إن العشاء كان مرتَّباً بالتشاور مع وزارة الخارجية، غير أن الوزارة أخبرت الصحيفة بأنها لم تطلب من فاينشتاين لقاءَ ظريف.

في الاثناء فقد استبعد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إمكانية إجراء مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، وقال : "إن بومبيو حريص في كل مرة يتحدّث فيها عن إيران، على إهانته"، متسائلاً لماذا يجدر به الرد على اتصالات وزير الخارجية الأمريكي؟وكان وزير الخارجية الإيراني رفض في تصريحات صحفية سابقة، إمكانية إجراء اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، في ظل ارتفاع وتيرة التوتر بين البلدين.

والجمعة هاجم وزير الخارجية الإيراني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووصفه بـ"الإرهابي". وقال "شخص الرئيس الأمريكي إرهابي وإيران ستشهد نهايته لكنه لن يشهد نهايتها". وأضاف: "ترامب لم يقرأ التاريخ ولا يعرف الشعب الإيراني، وهو يكذب بادعائه أنه يحمي الشعب الإيراني".

ويتزايد التوتر بين طهران وواشنطن على نحو خطير في الأسابيع القليلة الماضية، بعد أن شدد ترامب العقوبات بهدف حرمان إيران من القدرة على بيع النفط في الأسواق العالمية بالإضافة إلى إرساله قوات عسكرية إضافية إلى الشرق الأوسط ضد ما اعتبره مسؤولون أمريكيون تهديدات إيرانية لمصالح واشنطن في المنطقة.