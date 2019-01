ظريف ينشر صورة تظهر الملك حسين ومبارك.. (صورة)

انتقد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بولندا، لمشاركتها الولايات المتحدة في استضافة قمة عالمية في وارسو ستركز على الشرق الأوسط، وخاصة إيران.

ووصف ظريف القمة بأنها "عرض هزلي يائس مناوئ لإيران".

وحذر وزير الخارجية الإيراني في حسابه على تويتر قائلا: "تذكيرا للمضيفين والمشاركين في المؤتمر المناهض لإيران، فإن أولئك الذين حضروا العرض الأمريكي الأخير المناهض لإيران، إما ماتوا أو أصبحوا موصومين أو مهمشين. وإيران أقوى من أي وقت مضى".

ونشر ظريف صورة تجمع العاهل الأردني الراحل الملك حسين، والرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك، والرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون، والرئيس الإسرائيلي السابق شمعون بيريز (متوفى).

والصورة التي نشرها ظريف، تظهر المشاركين في القمة الدولية بشأن التسوية الشرق الأوسطية ومحاربة الإرهاب، التي عقدت في شرم الشيخ المصرية عام 1996.

وأضاف: "في حين أنقذت إيران البولنديين في الحرب العالمية الثانية، تستضيف (بولندا) الآن عرضا هزليا يائسا مناوئا لإيران".

وفي وقت سابق يوم الجمعة، أعلنت واشنطن أن القمة ستعقد في العاصمة البولندية يومي 13 و14 شباط/فبراير.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، إن القمة ستركز على الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط، "وهذا يشمل عنصرا مهما، وهو ضمان ألا يكون لإيران تأثير مزعزع للاستقرار".

وزادت حدة التوتر في العلاقات بين واشنطن وطهران بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أيار/مايو سحب بلاده من الاتفاق النووي الموقع في عام 2015 بين إيران وست دول كبرى، كما أعاد ترامب فرض العقوبات على طهران.

Reminder to host/participants of anti-Iran conference: those who attended last US anti-Iran show are either dead, disgraced, or marginalized. And Iran is stronger than ever.

Polish Govt can't wash the shame: while Iran saved Poles in WWII, it now hosts desperate anti-Iran circus. pic.twitter.com/iOOvhgtUsL