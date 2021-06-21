ظهور الشيخة لطيفة ابنة حاكم دبي عاصمة اوربية

ظهرت الشيخة لطيفة ابنة حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم بعد غياب في صور على حساب في "إنستغرام" يعود لمجندة سابقة في البحرية البريطانية.

ويعد هذا الظهور الاول للشيخة لطيفة التي تداولت وكالات انباء ومنظمات حقوق انسان انباء عن سجنها بعد اختطافها من عاصمة غربية بسبب معارضتها لطريقة والدها في التعامل مع الاسرة وفق ما زعمت تلك المصادر وتقاريرها

لفتت وكالة "أسوشيتد برس" إلى أن الحساب المذكور يعود لسيدة تدعى سيونيد تيلور، وصفت بأنها "عضو سابق في البحرية الملكية"، أفاد صباح اليوم الاثنين بأن الشيخة لطيفة موجودة في إسبانيا في "عطلة أوروبية".

وفيما ذكر أن صورة ابنة حاكم دبي التقطت في مطار "أدولفو سواريز مدريد باراخاس"، علقت تيلور بالمناسبة قائلة: "عطلة أوروبية رائعة مع لطيفة. نستمتع بالاستكشاف!".



كتبت تيلور ردا على سؤال عن الشيخة لطيفة قائلة: "إنها رائعة"، في حين أن الوكالة لفتت إلى أن العضو السابق في البحرية البريطانية لم ترد على مكالماتها الهاتفية، والأمر ذاته حصل مع سفارتي الإمارات في لندن ومدريد، وكذلك المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وكانت السيدة البريطانية ذاتها قد نشرت في مايو الماضي صورا للشيخة لطيفة في مركزين تجاريين بدبي.

وأشارت وكالة "أسوشيتد برس" إلى أن هذه الصور تتناقض مع "دعوة خبراء بالأمم المتحدة ونشطاء حقوقيين لحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، إلى تقديم معلومات عن ابنته".

كانت ضجة أثيرت حول الشيخة لطيفة بدأت حين قيل إنها حاولت في عام 2018 الهرب من البلاد، إلا أن قوة خاصة أوقفتها على متن قارب قبالة سواحل الهند.

كما أظهرت مشاهد مصورة نشرتها شبكة "سي إن إن" في فبراير الماضي، الشيخة لطيفة وهي تقول إنها تعيش في "فيلا تحولت إلى سجن".

الامم المتحدة تبحث عن الشيخة لطيفة

وأثارت قضية اختفاء الشيخة لطيفة جدلا كبيرا خلال الشهور الماضية. فقد قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنه يواصل البحث عن إيضاحات بشأن الوضع الحالي للشيخة الإماراتية لطيفة آل مكتوم.

وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مارتا هورتادو، إنهم لم يتلقوا حتى الآن أي دليل على أن الشيخة لطيفة بنت محمد آل مكتوم لا تزال على قيد الحياة.

وقالت هورتادو إن المفوضية على اتصال ببعثة الإمارات في جنيف وتحاول ترتيب لقاء بين كبار مسؤولي حقوق الإنسان والسفير لمعرفة ما يحدث مع الأميرة. وأشارت إلى أن البعثة الإماراتية قبلت الطلب من حيث المبدأ، لكن لم يتم تحديد موعد محدد بعد.

وذكرت هورتادو أن مسؤولو الأمم المتحدة يرغبون في مقابلة الأميرة الإماراتية والتحدث معها على انفراد، حتى يتمكنوا من الوقوف على جميع جوانب وضعها بحرية تامة.