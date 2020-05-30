عائلة اردنية بالإمارات تحفر رقم 74 في رمال رأس الخيمة احتفاء بـالاستقلال

جسد أردني وأبناؤه الخمسة، مقيمون في رأس الخيمة، مبادرة توعوية في مواجهة "كوفيد19"، لتعزيز التوعية بأهمية الوقاية والالتزام بالتباعد وتجنب الزيارات والتجمعات العائلية وسواها، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، موثقين المبادرة بال"فيديو" والصور.

وأكد عمر إبراهيم المغربي أنه ترجم المبادرة مع أبنائه الخمسة في أول أيام عيد الفطر، وتمثلت في حفر شعار مبادرة (عيدك في بيتك) في رمال أحد شواطىء رأس الخيمة، الواقع خلف المقر القديم لجامعة الاتحاد بمدينة رأس الخيمة، في سبيل المساهمة في التوعية بضرورة الالتزام و"الوقاية" خلال الإجازة الحالية.

وأوضح المغربي أن مساحة العبارة في الموقع الساحلي وصلت إلى 24 مترا مربعا، بطول 8 أمتار وعرض 3 أمتار.