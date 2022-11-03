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إصابة عمران خان في إطلاق نار ومقتل المهاجم (فيديو)

منشور 03 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 11:51
عاجل.. إصابة عمران خان في إطلاق نار خلال تجمّع سياسي

إصيب رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان في قدمه اثر إطلاق نار وقع الخميس، اثناء كان يلقي خطابا في تجمع سياسي شمال شرقي البلاد، فيما تحدث احد مساعديه عن "محاولة اغتيال"، مؤكدا مقتل المهاجم.

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وقال شهود ان مسلحا فتح النار بينما كان عمران خان يلقي الخطاب في مدينة جوجرانوالا، واصابت احداها رئيس الوزراء السابق في القدم.

وجرى ابعاد خان عن المكان سريعا، فيما تحدث انصاره عن محاولة اغتيال.

وقال رؤوف حسن، أحد كبار مساعدي رئيس الوزراء السابق لوكالة الصحافة الفرنسية ان "حالة عمران خان مستقرة"، معتبرا أن "هذه كانت محاولة لاغتياله".

وأكد حسن مقتل مشتبه به في الهجوم، لكنه لم يوضح كيف قتل، مشيرا الى ان الشرطة اعتقلت رجلا اخر.

ويقود خان منذ ايام مسيرة صوب العاصمة إسلام أباد للضغط من اجل اجراء انتخابات مبكرة.

ويشارك في المسيرة التي يقودها خان الى اسلام اباد نحو 10 آلاف شخص في مئات الشاحنات والسيارات.

وكان تصويت برلماني اطاح بعمران خان في أبريل/نيسان، ومن حينها أقام تجمعات في أنحاء البلاد للمطالبة بانتخابات مبكرة يأمل في ان تعيده الى السلطة، لكن حكومة شريف تؤكد تمسكها بموعد الانتخابات المقررة اواخر العام المقبل.

كلمات دالة:عمران خانباكستان

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