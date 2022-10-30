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مقتل صحفية دهستها مركبة عمران خان خلال مسيرة لأنصاره نحو العاصمة (فيديو)

منشور 30 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 10:01
مقتل صحفية دهستها مركبة عمران خان

علق رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان الاحد، مسيرة كان يقودها نحو العاصمة إسلام أباد بعد مقتل صحفية دهسا تحت عجلات شاحنة كان يستقلها.

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وكان موكب عمران خان في طريقه عبر إقليم البنجاب باتجاه إسلام آباد في ثالث أيام المسيرة التي نظمها للضغط على الحكومة من اجل اجراء انتخابات مبكرة، عندما صعدت شاحنته فوق رأس مراسلة القناة الخامسة في لاهور صدف نعيم فقتلتها.

وقال احد المسؤولين ان صدف (36 عاما) سقطت من شاحنة كان خان يستقلها، فيما أظهر تسجيل فيديو انها كانت تحاول تسلق الشاحنة للحصول على تعليق من رئيس الوزراء السابق.

وقال الصحفي قذافي بات أن إطار الشاحنة مر فوق رأسها بعدما سقطت على الطريق.

وعبر خان عن صدمته وحزنه "للحادث المروع" الذي اودى بحياة الصحافية، وقرر اثر ذلك إلغاء الفعاليات التي كان حزبه حركة الإنصاف يعتزم القيام بها الأحد، في اطار المسيرة التي يفترض ان تصل الى اسلام اباد يوم الجمعة.

 رئيس الوزراء شهباز شريف عبر هو الاخر عن حزنه وتعازيه لأسرة صدف، معلنا عن تقديم نحو 20 ألف دولار تبرعا لأقارب الصحفية التي كانت هي المعيل الوحيد للأسرة، وتركت وراءها ابنين اصغرهما في الثانية عشرة من العمر.

ويشارك في المسيرة التي يقودها خان الى اسلام اباد نحو 10 آلاف شخص في مئات الشاحنات والسيارات.

وكان تصويت برلماني اطاح بعمران خان في أبريل/نيسان، ومن حينها أقام تجمعات في أنحاء البلاد للمطالبة بانتخابات مبكرة يأمل في ان تعيده الى السلطة، لكن حكومة شريف تؤكد تمسكها بموعد الانتخابات المقررة اواخر العام المقبل.

كلمات دالة:عمران خانباكستانحزب انصاف

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