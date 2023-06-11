إصابة 19 جنديا اسرائيليا بإنقلاب حافلة في النقب

أفادت وسائل إعلام، اليوم الأحد، بإصابة 19 جنديا إسرائيليا أصيبوا بجراح مختلفة، إثر انقلاب حافلة في صحراء النقب.

ووفقًا للناطق باسم جيش الاحتلال، وقع الحادث في وقت سابق بالقرب من مفترق "تليم" أثناء توجه الجنود بواسطة الحافلة إلى قاعدة عسكرية في النقب.

הותר לפרסום: 19 פצועים מהתאונה בדרום הם חייליםhttps://t.co/dYc6psxSzG pic.twitter.com/w5YuDSRQ9k — 🇮🇱💙 MivzakLive News - חדשות מבזק לייב (@mivzaklive) June 11, 2023

وأشارت إذاعة الجيش الاسرائيلي، إلى أن حالة واحدة من الجنود الـ 19 إصابته متوسطة، والباقي حالتهم طفيفة، وتم نقلهم إلى مستشفى "سوروكا".

ولفتت الإذاعة في تغريدتها إلى أن الشرطة الإسرائيلية فتحت تحقيقا في واقعة انقلاب الحافلة وإصابة الـ 19 جنديا إسرائيليا.



