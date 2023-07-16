عاجل.. إصابة 3 مستوطنين بالرصاص قرب بيت لحم (فيديو وصور)

أصيب ثلاثة مستوطنين بجروح مختلفة، اليوم الأحد، جراء عملية إطلاق نار قرب حاجز تقوع في بيت لحم يجنوب الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت القناة 14 العبرية أن فلسطينيًا فتح النار بالقرب من الحاجز وأصاب ثلاثة مستوطنين، أحدهم أصيب في صدره ووصفت حالته بالخطيرة.

وأفادت التقارير بأن منفذ العملية تمكن من الانسحاب من المكان. وعلى إثر ذلك، نشرت قوات الاحتلال في المنطقة المحيطة بالحاجز وبدأت عمليات البحث والتفتيش عن المنفذ.

حماس تبارك العملية

من جانبه أكد حازم قاسم، المتحدث باسم حركة حماس، أن المقاومة في الضفة الغربية مستمرة في توجيه ضرباتها للمستوطنين في المنطقة المحتلة.

وقال قاسم في تصريح صحفي صباح اليوم الأحد، أن المقاومة في الضفة الغربية تتصاعد وتتوسع في استهدافها ردًا على جرائم الاحتلال ضد شعبنا ومقدساتنا.

وأكد أن المقاومة قادرة في كل مرة على صدم الاحتلال بمكان وطريقة تنفيذ العمليات.

وشدد على أن هذه المقاومة ستستمر وتتواصل حتى تحقيق أهداف شعبنا في الحرية والاستقلال.



