عاجل.. إنفجارات عنيفة قرب محطة زابوروجيه النووية

تحدثت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن تعرض المنطقة المحيطة بمحطة زابوروجيه النووية، الخاضعة لسيطرة موسكو، لإنفجارات عنيفة، فيما اتهم الجيش الروسي، القوات الأوكرانية بقصف المحطة.

وأعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، اليوم الأحد، عن قلقه ومخاوفه، من الإنفجارات التي وقعت في منطقة "زابوروجيه النووية" جنوب أوكرانيا، وقال: "هذا أمر غير مقبول على الإطلاق".

من جانبه اتهم الجيش الروسي، القوات العسكرية الأوكرانية، بقصف منطقة المحطة النووية، منوها إلى أنه رغم القصف يومي السبت والاحد، فإن مستويات الإشعاع في المحطة لا تزال طبيعية.

وقال الجيش الروسي، في بيان: "إن كييف لا توقف استفزازاتها الهادفة إلى إثارة خطر وقوع كارثة بشرية الصنع في "زابوروجيه النووية" ".