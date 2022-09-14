لبنانية مسلحة تقتحم بنك في بيروت وتبث عمليتها على الهواء

قالت مصادر اعلامية لبنانية ان سيدة لبنانية تدعى ى سالي حافظ وهي من المودعين الذين تمتنع الدولة اعادة اموالهم لهم، إقتحمت مسلحة بمسدس فرع "بلوم بنك" في السوديكو، حيث هدّدت بحرق نفسها بعد سكب البنزين على الموظفين وعلى نفسها.

وهددت المودعة في حال عدم تسليمها وديعتها لمعالجة شقيقتها المريضة باشعال النيران وقد تمكّنت من سحب مبلغ 20 ألف دولار من حسابها قبل أن تغادر.

في وقت لاحق، اشارت في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "الدولة كلها تحت بيتي وانا صرت بالمطار بشوفكن باسطنبول تشاو".

وكانت قد ذكرت أمس، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، متوجهة الى شقيقتها المريضة :"يا عمري، بوعدك لح تسافري وتتعالجي وترجعي توقفي عإجريكي وتربي بنتك، لو بدا تكلفني حياتي، عليي وعأعدائي، الله يشفيكي يا اغلى من روحي".

والثلاثاء أعلن منسق الشؤون الإنسانية بالنيابة، ادوارد بيجبدير، أن الصندوق الإنساني للبنان سيخصص 8 مليون دولار من أجل تلبية الحاجات الملحّة للفئات الأكثرعرضة للخطر وتعزيز الاستعداد لحلول فصل الشتاء

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