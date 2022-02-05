عاجل.. اخراج الطفل ريان من البئر بعد جهود انقاذ دامت خمسة ايام

نجحت فرق الإنقاذ اخيرا في انتشال الطفل ريان الذي ظل عالقا في بئر بعمق 32 مترا في شمال المغرب منذ ليل الثلاثاء الماضي.

فرق الإنقاذ كانت وصلت إلى ريان (5 سنوات) في وقت سابق السبت، فيما قام فريق مختص باجراء مداخلة طبية له داخل نفق جرى شقه لبلوغ قاع البئر قبل إخراجه على نقالة وسط تهليل مئات الحاضرين من الاهالي والصحفيين الذين تابعوا جهود الانقاذ على مدار الساعة.

وكانت السلطات المغربية قد أحضرت سيارة إسعاف وطائرة مروحية مجهزة للإنعاش، من أجل نقل الطفل إلى المستشفى بسرعة، بمجرد التمكن من إخراجه.

وذكرت مصادر أن ريان أصيب بكسور إثر سقوطه داخل البئر من ارتفاع شاهق.

وتجمع مئات الأشخاص في موقع البئر، دعما لرجال الإنقاذ وترقبا لعملية إخراج الطفل، فيما تطوع آخرون للمشاركة في عملية الحفر، على رأسهم "عمي علي"، الذي قاد جهود حفر النفق الأفقي الموازي للبئر، والذي نال شعبية واسعة بسبب جهوده.

