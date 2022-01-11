اذربيجان تقصف الجيش الارميني

اصيب 3 جنود ارمينيين بقصف عنيف نفذته المذفعية الاذربيجانية على الحدود المشتركة بين البلدين في اول تصعيد من نوعه بين البلدين بعد اتفاقية السلام التي توجت حربا ضروسا امتدت لـ 40 يوميا في نهاية العام 2020

قضف اذربيجاني على ارمينيا

وقالت وزارة الدفاع الارمينية في بيان "في 11 يناير، الساعة 17:30 استأنفت وحدات من القوات المسلحة الأذربيجانية قصف المواقع الأرمينية الواقعة على الاتجاه الشرقي للحدود الأرمينية الأذربيجانية باستخدام المدفعية والطائرات بدون طيار.

واشار البيان الى ان الجانب الأرميني اتخذ إجراءات متناسبة، واعتبارا من الساعة 18:30 القتال مستمر".

6 الاف قتيل

وخاضت أرمينيا وأذربيجان حربا قصيرة أسفرت عن سقوط 6 آلاف قتيل، في خريف 2020 حول إقليم ناغورني قره باغ الذي سبق أن شهد حربا دامية في التسعينيات، وانتهى النزاع بهزيمة أرمينيا التي أرغمت على التخلي عن مناطق عدة.

وبالرغم من توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار ونشر جنود روس لحفظ السلام، لا تزال التوترات قوية بين الجمهوريتين السوفيتيتين السابقتين.

كما يتحدث الطرفان بشكل منتظم عن اندلاع أعمال عنف وسقوط ضحايا في صفوف الجيش.

وفي نوفمبر الماضي أعلنت أرمينيا أنها وافقت على هدنة مع أذربيجان إثر "وساطة" روسية بعد يوم من الاشتباكات بين قوات البلدين قرب منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها.

وقالت وزارة الدفاع الأرمينية في بيان "بوساطة من الجانب الروسي، تم التوصل إلى اتفاق لإنهاء إطلاق النار على الحدود الشرقية لأرمينيا وأضافت أن "الوضع استقر نسبيا" وأن جنديا أرمنيا قُتل في الاشتباكات