اسباب انقطاع وسائل التواصل الاجتماعي

مع تعطل وسائل التواصل الاجتماعي، اصيب العالم بالشلل وقد اعتاد الناس على مطالعة وسائل التواصل الاجتماعي لدرجة الادمان عليها، كما ربطو حياتهم الشخصية واتصالاتهم وربما عملهم واستثماراتهم فيها

ومع استمرار الانقطاع وعجز ابرز وسائل التواصل الاجتماعي عن ايجاد الحل لاعادة تشغيلها فيما بدأت اسهم الفيس بوك والواتساب والانستغرام بالانهيار فقد نشر موقع "نات بلوكس" مساء يوم الاثنين تحليلا تقنيا للأسباب الممكنة التي كانت وراء تعطل موقع "فيسبوك" والتطبيقات المصاحبة له "إنستغرام" و"واتس أب".

وتراجعت أسهم "فيسبوك" بواقع 5.5% بعد تعطل خدمات الموقع ومنصتي "إنستغرام" و"واتساب"، حيث انخفض سهم "فيسبوك" إلى مستوى 323.56 دولار، بعد خسارة 19.5 دولار.

عراقيل امام فيس بوك

الحساب الرسمي لـ"فيسبوك" قال على "تويتر"، الإثنين: "ندرك أن البعض يواجه عراقيل في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا، نعمل على إعادة الأوضاع لطبيعتها بأسرع ما يمكن، ونعتذر عن أي إزعاج"

فقدان DNS

وأفاد الموقع إن مقاييس الشبكة تشير إلى حدوث انقطاع في الاتصال على الشبكة المستقلة "AS32934" المملوكة لـ Facebook، مضيفة أن التأثير الأكثر وضوحا هو فقدان DNS الموثوق.

السبب الجذري غائب

وأشار إلى أنه لم يتم تحديد السبب الجذري للحادث بشكل كامل بعد، على الرغم من وجود مؤشرات على أن طرق بروتوكول التوجيه بين البوابات (Border Gateway Protocol) ربما تم سحبها أو اختطافها، مما تسبب في تأثير غير مباشر على DNS والخوادم الأخرى اللازمة لحل الخدمات.

بروتوكول البوابة الحدودية أو بروتوكول التوجيه بين البوابات هو بروتوكول توجيه خارجي مُصمم لتبادل المعلومات المتعلقة بالتوجيه بين الأنظمة المستقلة في شبكات الحاسب.

يمكن أن يُستخدم بروتوكول البوابة الحدودية كبروتوكول توجيه داخلي، وفي هذه الحالة يشار إلى هذا الاستعمال ببروتوكول البوابة الداخلية (iBGP)، وللاستعمال الأصلي ببروتوكول البوابة الحدودية الخارجيّة (eBGP).

انقطاعات سابقة لـ فيسبوك

وقد شهد Facebook انقطاعات دولية سابقا، بما في ذلك حوادث انقطاع جزئي كبيرة في 14 أبريل 2019 و14 مارس 2019 ومع ذلك فإن الحادث الحالي هو أكبر انقطاع لشبكة Facebook تم تسجيله منذ تأسيسها.

وتعطلت تطبيقات تابعة لشركة "فيسبوك" منها موقعها للتواصل الاجتماعي الذي يحمل الاسم نفسه ومنصة مشاركة الصور الشهيرة "إنستغرام" وتطبيق المراسلات "واتساب"، لدى مئات الألوف من المستخدمين.

موقع "داون ديتكتور"، الذي يتتبع حالات الانقطاع، أظهر أن أكثر من 50 ألف شخص أبلغوا عن مشكلات مع "فيسبوك" و"إنستجرام". وربما يكون تأثير الانقطاع ممتداً لعدد أكبر من المستخدمين

في الوقت نفسه، تعطلت منصة المراسلة الفورية "واتساب" التابعة لعملاق التواصل الاجتماعي أيضا عند أكثر من 35 ألف مستخدم، بينما تعطل "ماسنجر" عند ما يقرب من 9800 مستخدم