استقالة ليز تراس من رئاسة الحكومة البريطانية

اعلنت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس الخميس، استقالتها من زعامة حزب المحافظين، وبالتالي من منصبها كرئيسة للحكومة، والذي شلغته لمدة ستة اسابيع فقط.

كما اعلنت تراس عن انتخابات لحزب المحافظين من اجل اختيار خلف لها "بحلول الأسبوع المقبل"، مضيفة انها أبلغت الملك تشالرز الثالث بقرارها، وعزمها مواصلة أداء مهامها حتى اختيار زعيم جديد للحزب.

ومن جانبه، دعا زعيم المعارضة البريطانية السير كير ستارمر إلى انتخابات "من الآن"

وتاتي استقالة تراس بعد يوم من استقالة وزيرة الداخلية سويلا برايفرمان في ذروة أزمة ثقة تعانيها رئيسة الوزراء المستقيلة في ظل غلاء المعيشة، ولا سيما ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي دفعت معدلات التضخم الى نسب غير مسبوقة منذ عقود، وباتت تشكل هاجسا ومصدر قلق للبريطانيين.

وترجمت هذه الاوضاع نفسها من خلال اضطرار نصف الأسر البريطانية الى خفض عدد الوجبات اليومية.