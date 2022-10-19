وزيرة الداخلية البريطانية تكشف عن سبب استقالتها

قدمت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان استقالتها من الحكومة البريطانية التي تقودها ليز تراس، لتتعثر الاخيرة مجددا بعد اقالة وزير المالية الاسبوع الماضي، وقالت الوزيرة المستقيلة انها قامت بهذه الخطوة "بسبب استخدام بريدها الإلكتروني الشخصي (رسالة)"



وفيما لم يتم الاعلان بشكل رسمي عن الاستقالة، الا ان صحيفة "الغارديان" اليسارية اكدتها في الوقت الذي رفضت الحكومة البريطانية التعليق بعد ان تلقت اتصالات من وسائل اعلام محلية

وكانت رئيسة الحكومة البريطانية قد عينت وزير الصحة والخارجية السابق جيريمي هانت وزيرا للمالية خلفا لـ كواسي كوارتنغ الذي أقيل من منصبه يوم الجمعة الماضي

وتشهد شعبية ليز تراس تراجعا كبيرا في ظل تخبط في البرامج الاقتصادية التي تطرحها وقد تراجعت مؤخرا عن برنامجها الاقتصادي بشكل مهين في الوقت الذي وجه الرأي العام انتقادات لاذعة لسياستها خاصة الاقتصادية حيث تسارع التضخم الى 10,1% وهو أعلى مستوى منذ 40 عاما.