استهدف القنصلية الأميركية في أربيل بطائرة مسيرة

قالت تقارير ان هجوما بطائرة مسيرة استهدف مساء الاربعاء، القنصلية الاميركية التي لا تزال قيد الانشاء في مدينة أربيل في كردستان العراق.

ونقلت قناتا "العربية" و"سكاي نيوز" عن مصدر امني قوله أن هجوما وقع بمسيرة استهدف القنصلية الأمريكية في أربيل.

وقالت "سكاي نيوز" ان قذيفة استهدفت الطريق المؤدي إلى مصيف صلاح الدين بالقرب من المبنى الجديد للقنصلية الأميركية مما ألحق أضرارا مادية بعدة سيارات مدنية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن قوات مكافحة إرهاب كردستان أن 3 أشخاص أصيبوا بتفجير طائرة مسيرة مفخخة في أربيل.

وفي الإطار ذاته، ذكرت وكالة "روداوو" المحلية أن عدد من صواريخ كاتيوشا سقط على الطريق الرئيس بين أربيل ومصيف صلاح الدين.

وأفادت بأن البيانات الأولية تشير إلى أن الصواريخ لم تتسبب في سقوط ضحايا، بينما ألحقت أضرارا بعدد من السيارات.

وفي اذار/مارس الماضي، هاجمت إيران مدينة أربيل شمالي العراق بـ12 صاروخا بالستيا، في هجوم لم يسبق له مثيل على عاصمة إقليم كردستان العراق يستهدف الولايات المتحدة وحلفاءها.

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن الحرس الثوري الإيراني أعلن مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع في الساعات الأولى من صباح الأحد، وقالت إنه استهدف "مراكز استراتيجية" إسرائيلية في المدينة.

وقالت حكومة إقليم كردستان إن الصواريخ استهدفت القنصلية الأميركية ضمن مواقع أخرى.