الاحتلال الإسرائيلي يغتال 3 فلسطينيين في بلدة عرابة بجنين

اغتالت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم السبت، 3 شبان قرب مفرق عرابة في مدينة جنين، بالضفة الغربية المحتلة، وقالت تقارير ان

قوة خاصة من الجيش الإسرائيلي أطلقت أكثر من 200 رصاصة تجاه سيارة بها عدد من الشبان قالت انهم مطلوبين لها، قرب مفرق عرابة، ومنع سيارات الاسعاف من الوصول إلى المكان.

والشهداء هم:

1-خليل طوالبة من جنين

2-صائب عباهرة من بلدة اليمون

3-سيف ابو لبدة من طولكرم

صحيفة يديعوت أحرنوت، تحدثت أنه في الدقائق الماضية تم تصفية ثلاثة فلسطينيين برصاص الجيش خلال مواجهة بقرية عرابة قرب جنين، وذلك خلال مهمة اعتقال مطلوبين لم تنته بعد في المنطقة.

ونشرت مواقع عبرية صوراً لأسلحة تم العثور عليها كما تدعي بحوزة المطلوبين الذين تم اغتيالهم.