شاهد استقبال عائلة الطفل فواز قطيفان بعد اطلاق سراحه

افرج خاطفون عن الطفل السوري فواز قطيفان بعد استلامهم "فدية" مالية حيث استقبلته عئلته مساء اليوم السبت في مدينته درعا الجنوبية في سورية ونشرت الداخلية السورية صورا للطفل بعد تحريرة من دون الحديث عن دورها في العملية

تسليم الطفل المختطف

قال والد الطفل السوري المحرر فواز قطيفان إن الخاطفين أوصلوا ابنه إلى صيدلية بمدينة نوى بعد أن تم دفع الفدية لهم.

وأضاف في تصريح لإذاعة "شام أف أم" المحلية أنهم في الطريق لتسلم فواز، مؤكدا أنه بصحة جيدة.

وافادت مصادر إن الخاطفين وضعوا الطفل فواز ضمن صيدلية في مدينة نوى بريف درعا وذلك بعد ايام من انقطاع الاتصالات بين الخاطفين وعائلة الطفل السوري الذي شغلت قضيته الرأي العام السوري والعربي لايام طويلة

وأكدت العائلة قبل أيام أنها تمكنت من جمع المبلغ المطلوب، ومقداره 400 مليون ليرة سورية لافتداء طفلها المختطف منذ أكثر من 3 أشهر.

الف الحمدلله على سلامة الطفل السوري #فواز_القطيفان حمدلله رجع لأهله وهو بصحة وسلامة الحمدلله الي برد نار امه وطمن أهله عليه

اتمنى انو هي التجربة القاسية ماتترك ندوب غميقة بنفسيته وماتسرق منه طفولته الي لازم يستمتع فيها

الله يحمي جميع الأطفال وينتقم من كل مجرم ممكن يتعرضلن بالأذى — Kinda Alloush (@KindaAlloush) February 12, 2022

وينحدر الطفل الذي اختطف شهر نوفمبر الماضي، من بلدة إبطع في ريف درعا الأوسط.

ووفق اذاعة "شام أف أم" بأن أهالي إبطع في درعا تجمعوا عند مدخل البلدة لاستقبال الطفل قطيفان بعد تحريره وتسلمه من قبل قوى الأمن الداخلي.

وتصدرت عبارة فواز "مشان الله لا تضربوني" مواقع التواصل الاجتماعي في #سوريا والعالم العربي. ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاق "أنقذوا الطفل فواز القطيفان"، بل أعلن بعضهم عن حملة تبرعات لإنقاذ الطفل قادها الفنان عبدالحكيم قطيفان قريب الطفل المختطف

قصة اختطاف فواز قطيفان

واختطف فواز أثناء ذهابه إلى المدرسة مع شقيقته، حيث اعترض طريقه ملثمان يستقلان دراجة نارية، برفقة امرأة، واقتادوه إلى مكان مجهول. وطالب الخاطفون ذوي الطفل بدفع مبلغ مالي يصل لـ 500 مليون ليرة سورية (نحو 150 ألف دولار أميركي) للإفراج عنه، وفقا للمرصد السوري لحقوق الانسان

ولاقت القضية اهتماما إعلاميا كبيرا الأيام الماضية، وانتشر وسم (هاشتاغ) "أنقذوا الطفل فواز قطيفان"، على مواقع التواصل الاجتماعي في دول عربية عدة، وذلك من أجل العمل على إطلاق سراحه، بعدما انتشر مقطع فيديو له، يوثق تعرضه للعنف والتعذيب على يد خاطفيه.

وبدأت قضية الطفل تتفاعل في سوريا وخارجها بعد شريط مصور نشره الخاطفون قبل نحو أسبوع، الذي اختطف قبل 3 أشهر في بلدة إبطع.

وظهر الطفل في الفيديو وهو يتعرض للتعذيب، للضغط على أهله لدفع الفدية.