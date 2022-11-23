عملية القدس: اسرائيل تعلن مصرع مستوطن وتفجير العبوتين عن بعد

اعلن في القدس المحتلة ان اسرائيليا لفظ انفاسه الاخيرة في احد الانفجارين الذين وقعا قرب محطتين للحافلات في القدس المحتلة، والتي اديتا ايضا الى اصابة 19 اخرين بجروح خطيرة ومتوسطة

واستشهد 130 فلسطينيا بنيران قوات الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية هذا العام، ما يجعله الأكثر دموية منذ 2006.

تفعيل العبوات عن بعد

وقالت معلومات امنية اسرائيلية وفق وسائل الاعلام العبرية ان العبوات في عمليتي القدس متشابهتان وقد تم تفعيلهما عن بعد من خلال هاتف محمول، حيث كانت مليئة بالكرات المعدنية الصغيرة والمسامير لإيقاع أكبر عدد ممكن من القتلى والجرحى.

واعلنت الحكومة الاسرائيلية ان "الحدث الذي جرى في "العاصمة" (بالعمليات القوميه )" .

من جهتها قالت القناة 12 العبرية ان الهجوم المزودج في القدس المحتلة "العبوتان كانتا من النوع متوسط الحجم اشتملتا على شظايا من المسامير والكرات الحديدية وتم تفعيلهما عن بعد باستخدام هواتف نقالة، لذلك فإن الشرطة شبه مقتنعة بأن نفس المجموعة نفذت التفجيرين"

هكذا بدت حافلة المستوطنين بعد تفجير القدس المحتلة. pic.twitter.com/DoFLORbjzY — #سعوديون_مع_الاقصى (@Saudis2018) November 23, 2022

مراحل تنفيذ هجوم القدس

وقالت مصادر اعلامية عبرية ان "شخص وصل إلى محطة للحافلات في منطقة “جفعات شاؤول” قرابة السابعة صباحا ووضع عبوة مفخخة انفجرت وأدت إلى إصابة العديد من الإسرائيليين، بينهم 4 بحالات خطيرة وحرجة"، وقالت القناة 13 العبرية ان المنفذ وصل الى المكان بواسطة دراجة كهربائية

18 إصابة في صفوف "الاسرائيليين" بعد انفجارين مختلفين في #القدس المحتلة



بينهما إصابتين خطيرة



رفع حالة التأهب في القدس المحتلة



حالة تخوف وصدمة في الاعلام الاسرائيلي#انفجار_القدس pic.twitter.com/sPj5VSbu0t — محمد سعيد نشوان #غزة (@MohamdNashwan) November 23, 2022

أما الانفجار الثاني، فوقع في حي “راموت” قرابة بعد نصف ساعة من التفجير الاول وتسبب بإصابة 3 أشخاص بجراح طفيفة.

عدد من الإصابات في انفجار بموقف للحافلات غرب القدس المحتلة pic.twitter.com/9Hl3jsx1fp — حسين مرتضى hoseinmortada (@HoseinMortada) November 23, 2022

وحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت”، قامت قوات الشرطة بعمليات تمشيط عن الشخص الذي زرع العبوة الناسفة فيما اكدت الإذاعة الإسرائيلية العامة أنه لم تكن لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أية إنذارات مسبقة حول أي انفجار في القدس.