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عملية القدس: اسرائيل تعلن مصرع مستوطن وتفجير العبوتين عن بعد

منشور 23 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 07:54
مقتل إسرائيلي وإصابة 19 في انفجارين بالقدس المحتلة- الصورة عن مواقع التواصل
مقتل إسرائيلي وإصابة 19 في انفجارين بالقدس المحتلة- الصورة عن مواقع التواصل

اعلن في القدس المحتلة ان اسرائيليا لفظ انفاسه الاخيرة في احد الانفجارين الذين وقعا قرب محطتين للحافلات في القدس المحتلة، والتي اديتا ايضا الى اصابة 19 اخرين بجروح خطيرة ومتوسطة 

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واستشهد  130 فلسطينيا بنيران قوات الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية هذا العام، ما يجعله الأكثر دموية منذ 2006.

تفعيل العبوات عن بعد

وقالت معلومات امنية اسرائيلية وفق وسائل الاعلام العبرية ان العبوات في عمليتي القدس متشابهتان وقد تم تفعيلهما عن بعد من خلال هاتف محمول، حيث كانت مليئة بالكرات المعدنية الصغيرة والمسامير لإيقاع أكبر عدد ممكن من القتلى والجرحى.

واعلنت الحكومة الاسرائيلية ان "الحدث الذي جرى في "العاصمة"  (بالعمليات القوميه )" .

من جهتها قالت القناة 12 العبرية ان الهجوم المزودج في القدس المحتلة  "العبوتان كانتا من النوع متوسط الحجم اشتملتا على شظايا من المسامير والكرات الحديدية وتم تفعيلهما عن بعد باستخدام هواتف نقالة، لذلك فإن الشرطة شبه مقتنعة بأن نفس المجموعة نفذت التفجيرين"

 

 

مراحل تنفيذ هجوم القدس

وقالت مصادر اعلامية عبرية ان "شخص وصل إلى محطة للحافلات في منطقة “جفعات شاؤول” قرابة السابعة صباحا ووضع عبوة مفخخة انفجرت وأدت إلى إصابة العديد من الإسرائيليين، بينهم 4 بحالات خطيرة وحرجة"، وقالت القناة 13 العبرية ان المنفذ وصل الى المكان بواسطة دراجة كهربائية

 

 

أما الانفجار الثاني، فوقع في حي “راموت” قرابة بعد نصف ساعة من التفجير الاول وتسبب بإصابة 3 أشخاص بجراح طفيفة.

 

 

وحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت”، قامت قوات الشرطة بعمليات تمشيط عن الشخص الذي زرع العبوة الناسفة فيما اكدت الإذاعة الإسرائيلية العامة أنه لم تكن لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أية إنذارات مسبقة حول أي انفجار في القدس.

كلمات دالة:فلسطينالقدس المحتلةجنين

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