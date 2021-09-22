عاجل: الجزائر تغلق مجالها الجوي بوجه الطائرات المغربية

اغلقت الجزائر بشكل فوري وعاجل مجالها الجوي بوجه الطائرات المدنية والعسكرية المغربية ردا على ما وصفته بالاستفزازات المغربية المتكررة بحق الجزائر

المجلس الاعلى للامن يناقش العلاقات مع المغرب

وقالت رئاسة الجمهورية الجزائرية انه بناءا على مخرجات اجتماع المجلس الاعلى للامن الذي عقد اجتماعا برئاسة الرئيس عبدالمجيد تبون حيث خصص "لدراسة التطورات على الحدود مع المملكة المغربية، بالنظر إلى استمرار الاستفزازات والممارسات العدائية من الجانب المغرب

ووفق قرارات اتخذها المجلس الأعلى للأمن فقد تقرر الغلق الفوري للمجال الجوّي الجزائري على كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، وكذا، التي تحمل رقم تسجيل مغربي، ابتداء من اليوم (الاربعاء)

وافادت مصادر جزائرية ان الغلق يخص أيضا كل الطائرات التي تحمل رقم تسجيل مغربي

وبررت الجزائر اتخاذ هذا القرار بعد استمرار الاستفزازات والممارسات العدائية المغربية

وفي وقت سابق تم تعليق الخط الجوي بين الجزائر العاصمة والدار البيضاء.

اتهام المغرب بدعم المعارضة الجزائرية

وكان المجلس الأعلى للأمن بالجزائر، قد اتهم المغرب صراحة بالوقوف وراء منظمتي “ماك” و”رشاد” المتهمتين بإشعال الحرائق شمال البلاد، وأكد في بلاغ له أنه قرر “إعادة النظر في العلاقات بين البلدين وتكثيف المراقبة الأمنية على الحدود الغربية”.