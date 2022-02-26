الجيش الروسي يستعد للانقضاض على اوكرانيا من جميع المحاور

امرت وزارة الدفاع الروسية جيشها بالانقضاض على اوكرانيا من جميع المحاور وانهاء الحكم القائم في البلاد بعد ان رفض نظام الرئيس فلاديمير زيلنسكي التفاوض

وأفادت وزارة الدفاع الروسية بصدور أوامر لوحدات القوات المسلحة الروسية بشن هجوم في جميع الاتجاهات، عقب إعلان الرئاسة الأوكرانية التفاوض مع روسيا.

وقالت الوزارة في بيان "بالأمس، بعد أن أعلن نظام كييف عن استعداده للمفاوضات، تم تعليق الأعمال العدائية النشطة في الاتجاهات الرئيسية للعملية.. وبعد أن تخلى الجانب الأوكراني عن عملية التفاوض، صدرت اليوم أوامر لجميع الوحدات بتطوير هجوم في جميع الاتجاهات وفقا لخطة العملية".

وتابع البيان: "تعمل مجموعات من قوات جمهورية دونيتسك ولوغانسك بدعم ناري من القوات المسلحة الروسية، على تطوير نجاح الهجوم على مواقع القوات المسلحة لأوكرانيا".

الكتائب الاوكرانية تستخدم اسلوب المتطرفين في سورية

ولفت بيان الوزارة إلى أن مجموعات الكتائب القومية (المتطرفين) الأوكران تستخدم سيارت الجيب العالية ومجهزة بأسلحة من العيار الثقيل أو مدافع الهاون. وهذا التكتيك كان يستخدمه الإرهابيون الدوليون في سوريا.

من جانب آخر لفت بيان الوزارة إلى أنه وفق البيانات الاستخبارية، يواصل القوميون الأوكران في نشر وحدات الصواريخ والمدفعية في المناطق السكنية، ليس فقط في كييف، ولكن أيضا في المدن الأوكرانية الأخرى، منوها بأنه يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة.

تقدم على جبهة لوغانسك ودونيتسك

وعلى الرغم من محاولات هجوم المتطرفين، وسعت اليوم قوات لوغانسك تقدمها وتقدمت من بداية العملية إلى عمق يصل إلى 46 كيلومترا، بعد أن دخلت Shchastia و Muratovo.

كما تقدمت مجموعة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية في اتجاه بيتريفسكي، مسافة 10 كيلومترات أخرى ودخلت إلى Starognatovka و Oktyabrskaya و Pavlopol.

وأوضح البيان أن تورط السكان المدنيين في أوكرانيا في الأعمال العدائية مع المتطرفين القوميين سيؤدي حتما إلى وقوع حوادث وسقوط ضحايا.

وجددت الوزارة تأكيدها أن القوات المسلحة الروسية لا تشن أي ضربات على مناطق سكنية في المدن الأوكرانية.

زيلينسكي يرفض التفاوض

وفي وقت سابق أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الجانب الأوكراني رفض العودة إلى طاولة المفاوضات، وذلك بعد يوم واحد على مناشدة أطلقها الرئيس الأوكراني باللغة الروسية لموسكو لبدء مفاوضات.

وتابع بيسكوف: "بما أن الجانب الأوكراني، في الواقع، رفض التفاوض، فقد استؤنف تقدم القوات الروسية بعد ظهر اليوم وفقا لخطة العملية".

بدوره، قال مستشار الرئيس الأوكراني: إن "كييف رفضت التفاوض لأنهم (في أوكرانيا) غير راضين عن الشروط"، على حد زعمه.

وقال مستشار زيلينسكي في تصريحات نقلتها صحيفة "سترانا" الأوكرانية: "لقد علمت للتو أن أوكرانيا رفضت المفاوضات. هذا يرجع إلى أن شروط التفاوض التي نقلها الجانب الروسي عبر وسطاء لا ترضينا".

وأضاف "هذه كانت محاولة لإجبارنا على الاستسلام. أبلغناهم بأن شروط هدنة محتملة ستكون بموجب شروط كييف وليس موسكو". ورفض مستشار زيلينسكي التعليق على سؤال الصحيفة حول الشروط التي طرحتها موسكو للمفاوضات.

دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أمس، نظيره الروسي فلاديمير بوتين لإجراء مفاوضات حول الوضع في دونباس.

وقال الرئيس الأوكراني باللغة الروسية: "أريد أن أناشد الرئيس الروسي، مرة أخرى، القتال مستمر في جميع أنحاء أوكرانيا. دعونا نجلس حول طاولة المفاوضات لوقف موت الناس".

وفي وقت سابق، قال الرئيس بوتين، في محادثة مع نظيره الصيني شي جين بينغ، إن روسيا مستعدة للتفاوض مع أوكرانيا على مستوى عالٍ، وفقًا لما نقله التلفزيون الصيني.