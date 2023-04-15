عاجل.. "الدعم السريع" تسيطر على القصر الجمهوري في الخرطوم

البوابة - أعلنت قيادة الدعم السريع السودانية، اليوم السبت، أن قواتها تمكنت من السيطرة على العديد من المواقع في العاصمة الخرطوم، والولايات الأخرى، من بينها القصر الجمهوري، وبيت الضيافة، ومطارات الخرطوم ومروي والأبيض.

وأشارت "الدعم السريع" في بيان لها، أن السيطرة على المواقع سابقة الذكر، تمت بعد الهجوم الذي شنته قوات من الجيش السوداني، على أرض المعسكرات بسوبا، مؤكدة أن قواتها تمكنت من التصدي لهجوم الجيش، بكل بسالة.

ووسط استمرار الإشتباكات العنيفة التي تشهدها مناطق متفرقة من السودان منذ صباح اليوم السبت، بين "الدعم السريع" والجيش، أعلنت المخابرات العامة السودانية، في بيان لها أن قوات الدعم السريع أصبحت "قوة متمردة"

وكان المتحدث باسم الجيش السوداني نبيل عبدالله، قد أفاد في وقت لاحق، بأن معسكرات الجيش في الخرطوم ومناطق أخرى، تصدت لهجمات شنتها قوات الدعم السريع.

وانتشرت مقاطع فيديو مصورة، على مواقع التواصل الإجتماعي، تظهر انتشارا مكثفا للآليات العسكرية في مختلف مناطق العاصمة.

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اشتباكات في محطة البيبسي بجبرة بين الجيش والدعم السريع. pic.twitter.com/JzIJltagqc — سودان تربيون (@SudanTribune_AR) April 15, 2023

وقال مصدر في الجيش، إن المعارك ضد قوات الدعم السريع تدور حاليا، حاليا في مطار الخرطوم الدولي، وفي محيط القياد العامة، وتخوم القصر الرئاسي وسط العاصمة.

يذكر أن آليات الجيش السوداني كانت قد أغلقت الجسور والأنفاق في الخرطوم إضافة إلى محيط مبنى الإذاعة والتلفزيون القومي بأم درمان، كما تشهد العاصمة انتشارا واسعا جدا لقوات الأمن السودانية، إضافة إلى تحريك عدد من الدبابات والمدرعات.

وكانت تقارير صحفية قد أفادت، أمس الجمعة، بأن جهود الوساطة بين قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو الشهير بـ"حميدتي"، أسفرت عن إقناعهما بعقد اجتماع لحل الخلافات بينهما.