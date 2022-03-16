الكرملين يطرح فكرة بشان مستقبل اوكرانيا وكييف ترفض

طرح الكرملين يطرح فكرة بشان مستقبل اوكرانيا تقوم على ان تتحول الدول السوفيتية سابقا الى دولة محايدة على غرار السويد

وأعلنت الرئاسة الأوكرانية، الأربعاء، أن كييف "ترفض فكرة أن تكون محايدة على غرار السويد أو النمسا".

وقالت الرئاسة الأوكرانية إن "الضمانات الأمنية" يجب أن تكون محور المحادثات مع روسيا.

وقال الكرملين، الأربعاء، إن "حياد أوكرانيا على نسق السويد أو النمسا، هو التسوية التي يناقشها المفاوضون الروس والأوكرانيون حاليا".

وأوضح الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، الأربعاء، "إنه الخيار الذي يناقش حاليا، والذي يمكن اعتباره تسوية".

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا في سيادتها".

جولة مفاوضات جديدة بين روسيا واوكرانيا

وتنطلق اليوم الاربعاء جولة جديدة من المفاوضات الروسية الاوكرانية وأعلن رئيس الوفد الروسي في المفاوضات الروسية الأوكرانية، فلاديمير ميدينسكي، أن المفاوضات مع أوكرانيا تجري بصعوبة وبطء.

وقال: "المفاوضات تجري بصعوبة وبطء. بالطبع نريد أن يجري كل ذلك أسرع، وهذا هو السعي الخالص من قبل الجانب الروسي. نريد تحقيق سلام بأسرع ما يمكن".

وذكر أن "الهدف الرئيسي لمجموعة المفاوضات يتمثل في إيجاد من بين العدد الهائل من القضايا المعقدة تلك التي يمكن التوصل إلى اتفاق بشأنها والاعتماد عليها ووضع هذه القضايا المشتركة على جدول الأعمال، وبالتالي التحرك تدريجيا - خطوة بخطوة - نحو النتيجة وهي إبرام سلام يناسب شعوبنا".

وأشار إلى أنه لا يريد التركز على الصعوبات التي تواجهها عملية المفاوضات، موضحا: "إن سعي دولتنا والمهمة التي طرحها الرئيس هي تحقيق السلام على أرض أوكرانيا، فهي دولة مسالمة ومحايدة وودية تجاهنا لا تعد موطئ قدم عسكري للناتو وليست بؤرة لتلك القوى التي تريد الإضرار ببلدنا".

اجتماع للناتو

تزامنت الفكرة الروسية مع انطلاق اجتماع استثنائي لوزراء دفاع حلف شمال الأطلسي "الناتو"، لبحث مستجدات الأزمة الأوكرانية في بوركسل

ويترأس الاجتماع في مقر الحلف ببروكسل، أمين عام "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، وتشارك تركيا ممثلّة بوزير دفاعها خلوصي أكار.

ومن بين المدعوّين للمشاركة في الاجتماع وزراء دفاع أوكرانيا وجورجيا والسويد وفنلندا وهي دول غير أعضاء في الحلف، إلى جانب منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

ويحمل الاجتماع الاستثنائي أهمية كبيرة كونه يأتي قبل أسبوع من قمة زعماء "الناتو" المزمع انعقاده يوم 24 مارس/ آذار الجاري.