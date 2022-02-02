المعارضة الايرانية تتحدث عن تراجع تدخل فيلق القدس في الدول العربية

كشفت المعارضة الايرانية "مجاهدي خلق" نقلا عن مصادر من داخل ايران ان قوة الحرس الثوري الذراع الضاربة للنظام الايراني آخذه في التراجع والضعف.

فيلق القدس يجند المرتزقة

وقالت سونا صمصامي ممثلة "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في الولايات المتحدة الأمريكية" وعلي رضا جعفر زاده نائب رئيس ممثلية المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في الولايات المتحدة في مؤتمر صحفي استنادا الى تقارير من العمق الايراني ان فيلق القدس الذي يقوده اسماعيل قأآني يعمل على تجنيد مرتزقة لوحداته المنشأة حديثًا بهدف شن هجمات على السفن والأهداف البحرية الأخرى في الشرق الأوسط واوضح المعارضان ان هذه الخلايا الجديدة مسلحة ومدربة بشكل كامل من قبل فيلق القدس التابع لقوات الحرس.

المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وهو الفرع السياسي لمنظمة #مجاهدي_خلق: "فيلق القدس التابع للحرس الثوري يقوم بتأسيس وحدات بحرية بالوكالة، وإرسال ميليشيات غير إيرانية بعد تدريبهم في مدينة زيباكنار، شمال غربي البلاد، إلى بلدانهم". — إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) February 2, 2022

تراجع قوة فيلق القدس والتدخل في الدول العربية



وفقًا للمعلومات التي تم نشرها خلال مؤتمر صحفي تراجعت قدرة قوات الحرس على مواصلة حملات التدخل في العراق ولبنان وسوريا بعد القضاء في يناير 2020 على قائد فيلق القدس السابق في قوات الحرس، قاسم سليماني، المعروف بالعقل المدبر لعمليات النظام الإيراني.

وأدت هذه الضربة إلى إضعاف قوة القدس وتراجع قدرته على التعدي المباشر على دول في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وفي حاجة ماسة إلى تعويض هذه النكسة الاستراتيجية، كثفت قوات الحرس تدخلها الفتاك في اليمن، لا سيما من خلال تعزيز الأنشطة البحرية والذهاب إلى أبعد من استخدام شواطئ اليمن لتهديد الشحن الدولي وفق تقارير المعارضة الايرانية.

مقر لفيلق القدس في اليمن



وأنشأ فيلق القدس التابع لقوات الحرس مقرًا للقيادة في اليمن مشغولًا بتجنيد قوات لميليشيات الحوثي الذين يتم إرسالهم إلى إيران لتلقي التدريب.

ويوفر فيلق القدس التدريب في دورات بحرية متخصصة لقائمة طويلة من القوات العميلة له التي لا تأتي من اليمن فحسب، بل من العراق وسوريا ولبنان ودول أفريقية أيضًا.

ثم يتم إرسال هؤلاء المرتزقة إلى بلدانهم الأصلية لتشكيل "خلايا إرهابية بحرية وتنفيذ هجمات بناءً على أوامر من فيلق القدس مباشرة ".

اكاديمية خامنئي



وتتلقى هذه الوحدات البحرية بالوكالة تدريبات كوماندوز بحرية في موقع يسمى أكاديمية خامنئي للعلوم والتكنولوجيا البحرية. يقع هذا الموقع الرئيسي في مدينة زيبا كنار على ساحل بحر قزوين في محافظة جيلان، شمال إيران. وتم تخصيص فرع معين من جامعة زيبا كنار التابعة لقوات الحرس فقط للدورة التدريبية لمدة ستة أشهر المخصصة لأعضاء وكلاء النظام الأجانب التابعين لفيلق القدس.

تخصيص جزر لعمليات فيلق القدس



على سبيل المثال، تم إطلاق إحدى هذه الدورات التدريبية في العلوم والتكنولوجيا البحرية لنحو 200 مرتزق من اليمن في يناير من عام 2020.

وتم تخصيص العديد من جزر الخليج ، بما في ذلك فارور وقشم، لفيلق القدس التابع لقوات الحرس لاستخدامها في التدريب البحري لهذه الوحدات بالوكالة. وأنشأت البحرية التابعة لقوات الحرس العديد من المراكز في مناطق مختلفة من جزيرة قشم، والتي تعتبر نفسها مجمعات التدريب الرئيسية تحت تصرف فيلق القدس.

كما تستخدم قوات الحرس المنشآت الموجودة تحت الأرض في الجزيرة لتخزين أسلحتها المختلفة، والأهم من ذلك، مخبأ للصواريخ. ويأتي ذلك بالتوازي مع تلقي القوات البحرية لقوات الحرس والقوات الأجنبية العميلة الإرهابية تدريبات في هذه المنطقة.

تهريب اسلحة ومعدات



ويمتلك فيلق القدس أيضًا شبكة تهريب واسعة مشغولة بتوفير الأسلحة والمعدات لوكلائه المكلفين بتنفيذ هجمات بحرية. إحدى طرق إيصال الأسلحة إلى اليمن هي من خلال دول ثالثة، مثل الصومال.

وهناك طريقة أخرى مستخدمة على نطاق واسع تتضمن نشر قوارب صغيرة، تُعرف باسم المراكب الشراعية، تجوب سواحل خليج عمان. ويعتبر ميناء جاسك أحد أهم موانئ إيران المستخدمة لنقل الشحنات المحددة على المراكب الشراعية وإرسالها إلى وجهاتها.

وتلقى الحوثيون في اليمن زوارق سريعة وصواريخ وألغامًا وأسلحة أخرى من فيلق القدس التابع لقوات الحرس.

وبمجرد أن يتم تجهيزهم بمثل هذا المسار، يستخدم الحوثيون تكتيكات تركز على استخدام الزوارق السريعة والحرب غير المتكافئة، تشبه إلى حد بعيد تلك التي يتم نشرها من قبل بحرية قوات الحرس في المنطقة والتي يضايقون من خلالها كل من السفن التجارية وحتى البحرية العسكرية.

توسيع نطاق الصراعات في الخليج



وتهدف كل هذه الإجراءات إلى توسيع نطاق الصراعات من الشواطئ الجنوبية لإيران إلى بحر العرب، عبر مضيق باب المندب الاستراتيجي، وإلى البحر الأحمر.

وانتشرت هذه الأنشطة عبر هذه المنطقة الجغرافية الشاسعة مما سمح للنظام الإيراني بالتأثير على مجموعة واسعة من الإجراءات والقضايا عبر هذه المنطقة. يتم تحويل هذا إلى نفوذ سياسي مهم للغاية بالنسبة لطهران.

ومعظم العمليات في هذه المنطقة الحساسة من العالم والتي تستهدف السفن الأجنبية والعربية تم شنها من قبل فيلق القدس من خلال هذه الوحدات البحرية بالوكالة.

وبذلك أصبح النظام الإيراني قادرًا على تغطية مساراته ومواصلة اتباع أجندة في ظل الحرب المستمرة في المنطقة التي يغذيها الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن.

ايران توسع عملياتها البحرية



منذ أوائل عام 2021 فصاعدًا، وبشكل أكثر تحديدًا بعد أغسطس 2021 حتى يومنا هذا، أي بعد أن تولى إبراهيم رئيسي منصب الرئيس الجديد للنظام الإيراني، قامت طهران بتوسيع وتصعيد عملياتها البحرية باستخدام وكلائها الأجانب، وهذا يشمل بشكل خاص الحوثيين في اليمن.

ومع تكثيف فيلق القدس لتدخله المدمر في جميع أنحاء المنطقة، تقوم طهران بنشر المزيد من الطائرات المسيرة والهجمات الصاروخية.

ويصعد النظام الإيراني عنفه البحري ليحذو حذوه مع استخدامه المتزايد لهجمات الطائرات بدون طيار التي تستهدف دول المنطقة‌ ، خاصة مع سلسلة الهجمات الأخيرة التي استهدفت مدنًا داخل الإمارات العربية المتحدة، مما أدى إلى نشر القوات الإماراتية والأمريكية المتمركزة في أبو ظبي صواريخ باتريوت للدفاع الجوي.



هذه الإجراءات القتالية، بالطبع، تتوازى مع العداء النووي للنظام.

وتعتقد المعارضة الايرانية في تقريرها إن إصرار الغرب على الاستمرار في سياسة الاسترضاء تجاه النظام الإيراني و"رفضه محاسبة الملالي على إرهابهم" ، ناهيك عن انتهاكاتهم لحقوق الإنسان في الداخل، يشجع طهران بشكل متزايد على توسيع سلوكها المارق في جميع أنحاء الشرق الأوسط و خلق المزيد من الفوضى في جميع أنحاء المنطقة وفق تعبير المسؤولين في مجاهدي خلق المعارضة

وبغض النظر عن كيفية مواصلة طهران لبرنامج أسلحتها النووية ومفاوضات فيينا مع القوى العالمية، فإن نظام الملالي يحتاج إلى أن تتم محاسبته على حروبه العديدة بالوكالة في المنطقة، و"دعمه المستمر للإرهاب"، والتوسع في الصواريخ البالستية، والانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان والقمع مع خروج المزيد من الإيرانيين إلى الشوارع هذه الأيام للتعبير عن احتجاجاتهم. ولا يمكن للمجتمع الدولي متابعة أي من هذه الملفات بشكل مستقل دون الرد على عدوانية النظام برمتها.

خطة النظام الايراني البديلة



وخطة اللعبة المحدثة للنظام الإيراني لتعزيز أهدافه من خلال إعطاء الأولوية لتجنيد / تدريب / تسليح / تمويل الجماعات الوكيلة، بالتوازي مع توسيع الفوضى الإقليمية، تسعى إلى تحقيق الهدف المتمثل في إبراز القوة وتوفير الغطاء الضروري للملالي وضعفهم داخل إيران.

منذ ديسمبر 2017 فصاعدًا، شهدت إيران ثماني انتفاضات كبرى، أدى بعضها إلى تحركات وطنية، بالإضافة إلى احتجاجات مستمرة من قبل الناس من جميع مناحي الحياة.

برميل بارود في ايران



وتضيف المعارضة الايرانية ان المجتمع الإيراني، الذي وصفه الخبراء والأكاديميون بأنه برميل بارود، يعبر باستمرار عن رغبته التي لا يمكن إنكارها في تغيير جذري للنظام في إيران من قبل الشعب الإيراني والمقاومة الايرانية.

و"يعزز الملالي دعمهم للإرهاب في محاولة يائسة للحصول على نفوذ إضافي على الصعيدين المحلي والدولي".

وهذا يفسر سبب قيام طهران بزيادة الميزانية والموارد اللازمة لتدريب وتمويل وتسليح الجماعات التي تعمل بالوكالة عنها، في حين أن 70 بالمائة على الأقل من السكان الإيرانيين بالكاد يكسبون قوت يومهم ويعيشون في فقر.

ومع تولي رئيسي رئاسة النظام، فإن أي نهج تصالحي و / أو استرضاء يتبناه الغرب لن يؤدي إلا إلى تشجيع طهران على زيادة عدائها.

الأخيرة لزيادة العنف في جميع أنحاء المنطقة بالتوازي مع تصعيد القمع داخل البلاد.

وختم التقرير بالتأكيد على انه ونتيجة لذلك، يجب ألا يكون هناك أي نقاش حول تخفيف العقوبات عن النظام حتى يوقف كل سلوكه المارق داخل البلاد وخارجها تمامًا.

وقال: يجب على المجتمع الدولي أن يفرض عقوبات إضافية ردًا على إجراءات النظام الإيراني الأخيرة لزيادة العنف في جميع أنحاء المنطقة بالتوازي مع تصعيد القمع داخل البلاد.