عاجل: انفجار ضخم في مطار عتق بـ محافظة شبوة اليمنية

اعلنت مصادر اعلامية وشهود عيان عن انفجار هائل هز مدينة شبوه مصدره مطار عتق من دون ان تعرف اسبابه، الا انه من المتوقع ان تكون مليشيات الحوثيين قد اطلقت عليه صلية صواريخ

ووفق تقارير اعلامية يمنية فان قوات حزب الاصلاح على ما يبدو التي كانت تسيطر على المطار سلمته قبل ساعات الى ما يسمى بـ قوات العمالقة الجنوبية ثم قامت بقصفة بعد ضغط من قوات التحالف العربي

وقالت المصادر بأن قوات العمالقة التي وصلت مساء امس الى عتق ؛ انتشرت صباح اليوم في المدينة ونصبت نقاطاً لها على مداخل ها

ونقل موقع رصيف اليمني "انباء غير مؤكدة عن وصول قوات سعودية وإماراتية الى المطار مساء اليوم بعد تسليمه الى قوات العمالقة ؛ برفقه اليات وعتاد عسكري ضخم".

كما تحدثت الانباء عن وصول منظومة باتريوت الدفاعية الى المطار وهو ما يشير الى احتمالية ان تتخذ قوات التحالف من المطار مقرا لها لإدارة العمليات العسكرية ومعركة تحرير مديريات بيحان.

ومباشرة، نفذ طيران التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن غارات على منطقة عقبة مرخة في شبوة ، وافادت تقارير ان الغارات المشار اليها انفا، استهدفت منصات اطلاق صواريخ بالستية يبدو انها استهدفت مطار عتق