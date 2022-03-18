صور: بشار الاسد زار الامارات والتقى ابن زايد وابن راشد

لاول مرة بشكل علني يقوم الرئيس السوري بشار الاسد بزيارة الى خارج سورية منذ اندلاع الثورة ضد نظامه عام 2011 ، حيث وصل الى دولة الامارات العربية المتحدة التقى خلالها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي.

الاسد في الامارات

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن الشيخ محمد بن راشد استقبل الرئيس السوري في استراحته في المرموم بإمارة دبي. وقالت الوكالة الرسمية إن الشيخ محمد بن راشد رحّب خلال اللقاء بزيارة الرئيس بشار الأسد والوفد المرافق، والتي تأتي ”في إطار العلاقات الأخوية بين البلدين“.

محمد بن راشد يستقبل الرئيس السوري بشار الأسد في دبي https://t.co/NFylXK3pcW | #الإمارات_اليوم — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) March 18, 2022

ابن راشد يستقبل الاسد

وأعرب نائب رئيس دولة الإمارات بحسب ”وام“ عن ”خالص أمنياته لسوريا الشقيقة وشعبها الكريم أن يعم الأمن والسلام كافة أرجائها وأن يسودها وعموم المنطقة مقومات الاستقرار والازدهار بما يعود على الجميع بالخير والنماء“.

ووفق الوكالة فقد تناول اللقاء ”مجمل العلاقات بين البلدين وآفاق توسيع دائرة التعاون بما يرقى إلى مستوى تطلعات الشعبين الشقيقين نحو المستقبل، ويخدم مستهدفات التنمية الشاملة لدى الطرفين، وبما يعزز من فرص السلم والاستقرار في سوريا والمنطقة على وجه العموم“.

كما تطرق النقاش إلى ”استعراض الأوضاع الراهنة في سوريا، وكذلك مختلف المستجدات على الساحتين العربية والدولية، ومجمل الموضوعات محل الاهتمام المشترك“.

لقاء ابن زايد بـ الاسد

وفي السياق ذاته، أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لدى استقباله الرئيس السوري في أبوظبي عن ”تمنياته أن تكون هذه الزيارة فاتحة خير وسلام واستقرار لسوريا الشقيقة والمنطقة جمعاء“، بحسب وكالة أنباء الإمارات. واطلع ولي عهد أبوظبي من الرئيس بشار الأسد على آخر التطورات والمستجدات على الساحة الـسورية. وفق وكالة وام

🔴الرئيس #الأسد يلتقي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. pic.twitter.com/XYgRDFrgCn — الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) March 18, 2022

وذكرت أن الجانبين بحثا ”العلاقات الأخوية والتعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار والسلم في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط“.

وناقش الجانبان خلال اللقاء عددا من القضايا محل الاهتمام المشترك و“تأكيد الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وانسحاب القوات الأجنبية إضافة إلى دعم سوريا وشعبها الشقيق سياسياً وإنسانياً للوصول إلى حل سلمي لجميع التحديات التي يواجهها“.

وأكد الشيخ محمد بن زايد، وفق الوكالة الرسمية، أن ”سوريا الشقيقة تعد ركيزة أساسية من ركائز الأمن العربي وأن دولة الإمارات حريصة على تعزيز التعاون معها بما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق نحو الاستقرار والتنمية“.

كما تبادلا وجهات النظر وموقف البلدين تجاه مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

زيارة وزيرالخارجية الاماراتي

والثلاثاء 9 من سبتمبر/تشرين الثاني، استقبل الرئيس السوري، بشار الأسد، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، في أول زيارة لمسؤول إماراتي رفيع منذ بدء الأزمة السورية قبل أكثر من 10 سنوات بعد اشهر من اعادة افتتاح السفارة الاماراتية في دمشق بعد قطيعة دامت لسنوات

الاسد يعود الى بلاده

وأفادت وكالة انباء الإمارات بأن الرئيس السوري غادر دولة الإمارات يوم الجمعة وكان في وداعه في مطار البطين في أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

كان الرئيس بشار الأسد وصل إلى دولة الإمارات في وقت سابق يوم الجمعة حيث كان في استقباله لدى وصوله مطار دبي الدولي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في دولة الإمارات.

ويرافق الاسد فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين، ومنصور عزام وزير شؤون رئاسة الجمهورية، والدكتور بشار الجعفري نائب وزير الخارجية والمغتربين.

وكان الرئيس السوري قد التزم بلاده باستثناء زيارات قليلة الى روسيا وايران حيث كان يعلن عنها بعد عودته الى بلاده