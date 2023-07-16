عاجل.. بوتين: روسيا سترد بقوة على الذخائر العنقودية

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده تحتفظ بالحق في الرد، في حال تم استخدام الذخائر العنقودية ضد روسيا. وأكد بوتين أن روسيا لم تحتاج حتى الآن إلى استخدام هذه الذخائر، لكنه أشار إلى أنه في حال تم استخدامها ضد بلاده، فإنها سترد بحزم.

وأضاف بوتين أن قرار الولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية يعكس نقصًا في الذخائر العادية. وأشار إلى أن هذا الإجراء يعد اضطراريًا ويتسبب في تصعيد التوترات في المنطقة.

وأكد الرئيس الروسي أن روسيا تسعى إلى الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة، ولكنها لن تتردد في الرد بالقوة إذا تم تهديد مصالحها وأمنها القومي.

وكشف بوتين أن الولايات المتحدة نفسها قد وصفت في الماضي استخدام الذخائر العنقودية بأنه جريمة، معبرًا عن رأيه أنه يجب أن يكون ذلك الشكل المناسب للتعامل مع هذه القضية.

وقال بوتين إن روسيا تمتلك مخزونًا كافيًا من مختلف أنواع الذخائر العنقودي