حريق هائل في أكبر حقل للغاز في روسيا (فيديو)

اندلع حريق هائل الخميس، في أكبر حقل للغاز في روسيا، وذلك اثر انفجار في احد الانابيب لم تعرف اسبابه على الفور.

ويقع الحقل في منطقة يامالو نينيتس ذاتية الحكم في شمال روسيا، ويعد الاكبر في العالم.

واعلن فرع شركة "غازبروم" في مدينة أورينغوي في يامالو نينيتس حالة الطوارئ في المنطقة عقب الحادثة.

ولم تقدم الشركة أي تفاصيل حتى الآن حول الحريق الذي تسبب به انفجار اصاب انبوبا بقطر 1400 مم.

اتفاق لتصدير الغاز من إسرائيل إلى أوروبا عبر مصر

ويحتل الحقل المرتبة الثانية بعد من حيث الاحتياطيات بعد قطر وإيران، وتصل احتياطياته القابلة للاسترداد إلى 10 تريليون متر مكعب من الغاز.

وقد تم تحديد موقع الحريق في الساعة 4:05 صباح الخميس، ولم تقع إصابات. من جانبه علق المكتب الصحفي لـ "غازبروم" بأن الحادث لن يؤثر على إنتاج الغاز المخطط له بأي شكل من الأشكال.

معاقبة موسكو

وجاء الحادث بعد أسبوعين من موافقة القادة الأوروبيين على إيقاف معظم الواردات من النفط الروسي بحلول نهاية العام 2022 لمعاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا.

وقد تم تعليق طلبيات كل من بولندا وبلغاريا وفنلندا والدنمارك وهولندا من الغاز الطبيعي الروسي بعد أن رفضت هذه الدول المطلب الروسي من "الدول غير الصديقة" بتسديد أثمان الغاز بالروبل الروسي.

واعتبر المطلب الروسي الخاص بالدفع محاولة لتعزيز قيمة الروبل بعد أن تضرر بفعل العقوبات الغربية. وكان من المتوقع أن يؤدي الطلب المتزايد من العملات الأجنبية على الروبل إلى زيادة الطلب ورفع قيمة العملة.

وفي تطور آخر الأربعاء، وقّع الاتحاد الأوروبي اتفاق إطار مع إسرائيل ومصر يهدف إلى زيادة كمية الغاز الطبيعي الإسرائيلي المصدّر إلى الدول الأوروبية.