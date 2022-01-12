عاجل: رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة يلتقي بوفد اسرائيلي في عمان

قالت اذاعة الجيش الاسرائيلي ان رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة قد التقى في العاصمة الاردنية وفدا اسرائيليا رفيع المستوى ضم عدة شخصيات سياسية وامنية من بينها رئيس جهاز الموساد ديفيد برنيع

ووفق ما نقل موقع عكا الالكتروني الصادر باللغة العربية فان اللقاء ناقش مسألة تطبيع العلاقات الليبية الاسرائيلية، ولم تحدد المصادر المشار اليها موعد اللقاء الليبي الاسرائيلي.

رسائل موقع عكا على الواتس اب نقلا عن اذاعة جيش الاحتلال

نشاطات الدبيبة في ليبيا

ولم تعلق الاردن او طرابلس الغرب على اللقاء، الا انه ومع التدقيق فان مواقع ليبية كانت قد نقلت اليوم الاربعاء عن نشاطات الدبيبة في ليبيا ومن بينها ما نقله موقع اخبار ليبيا " تابع رئيس الوزراء اليوم الأربعاء؛ الصعوبات التي تواجه عمل شركتي المياه و الصرف الصحي وتحلية المياه، بحضور وزير الموارد المائية، ورئيس الشركة العامة لتحلية المياه، ومدير شركة المياه والصرف الصحي.

كما حضر الاجتماع الذي عقد في مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس، نائب مدير جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، ووكيل وزارة المالية لشؤون المؤسسات، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء"

"خبر في موقع ليبي يشير الى وجود الدبيبة في بلاده"

نجل حفتر يستنجد باسرائيل

وفي نوفمبر من العام الماضي قالت مصادر اعلامية عبرية ان صدام نجل قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، زار اسرائيل حاملا رسالة من والده تطلب مساعدة عسكرية سياسية إسرائيلية، وفي المقابل تعهد بإقامة علاقات دبلوماسية في المستقبل بين ليبيا وإسرائيل.

وذكر التقرير الذي نشره محلل الشؤون الاستخبارية في مدونته في موقع «هآرتس»، يوسي ميلمان، أن الزيارة استمرت ساعة ونصف الساعة في مطار بن غوريون. ووصل صدام حفتر بطائرة «فالكون» إلى مطار بن غوريون الدولي قرب تل أبيب، قادما من دبي. وبعد ساعة ونصف الساعة من توقف الطائرة في المطار الإسرائيلي، أقلعت متجهة إلى ليبيا، وفقا لميلمان.

وأضاف ميلمان أنه ليس واضحا مع من التقى صدام حفتر أثناء توقفه في مطار بن غوريون، «لكن والده أجرى اتصالات سرية مع إسرائيل في الماضي، ومندوبو شعبة ’تيفيل’ في الموساد التقوا معه أكثر من مرة. كما أجرى مندوبون من مجلس الأمن القومي الإسرائيلي اتصالات مع جهات ليبية في السنوات الأخيرة».

وحسب ميلمان، فإن زيارة حفتر الابن في إسرائيل، الأسبوع الماضي، مرتبطة بانتخابات الرئاسة الليبية التي يتوقع أن تجري في 23 كانون الأول المقبل.