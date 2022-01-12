ليبيا: مكتب عبد الحميد الدبيبة ينفي عقد لقاء مع اسرائيليين في الاردن

نفى مكتب رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، ما تداولته تقارير عبرية ومنها اذاعة الجيش الاسرائيلي عن عقد لقاءات مع مسؤولين اسرائيليين في العاصمةالاردنية عمان.

وقال بيان صادر عن مكتب الدبيبة بأن الأخير لم يجر أي لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين ، مضيفا أن موقفه “ثابت من القضية الفلسطينية”.

تقارير عبرية تحدثت عن لقاءات ليبية اسرائيلية في عمان

قالت اذاعة الجيش الاسرائيلي ان رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة قد التقى في العاصمة الاردنية وفدا اسرائيليا رفيع المستوى ضم عدة شخصيات سياسية وامنية من بينها رئيس جهاز الموساد ديفيد برنيع

عاجل | رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ينفي الشائعات التي نشرتها إحدى القنوات حول لقائه بمسؤولين من الحكومة الإسرائيلية ويؤكد أن ذلك لم يحدث ولن يحدث.#ليبيا pic.twitter.com/djl49ROdry — قناة فبراير (@FebruaryChannel) January 12, 2022

ووفق ما نقل موقع عكا الالكتروني الصادر باللغة العربية فان اللقاء ناقش مسألة تطبيع العلاقات الليبية الاسرائيلية، ولم تحدد المصادر المشار اليها موعد اللقاء الليبي الاسرائيلي

جوروساليم بوست: رئيس الحكومة الوطنية المؤقتة السيد الدبيبة ورئيس الموساد يلتقيان في السر لمناقشة تطبيع ليبيا مع اسرائيل والتعاون الأمني pic.twitter.com/KSQWnf5vr2 — Husam El Gomati (@HusamKranda) January 12, 2022

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مصادر #الحدث تؤكد أن رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد #الدبيبة التقى رئيس "الموساد" الإسرائيلي سراً في #الأردن لتطبيع العلاقات.. ومكتبه ينفي pic.twitter.com/ODcInSdiqn — ا لـ حـ ـد ث (@AlHadath) January 12, 2022

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