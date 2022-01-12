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ليبيا: مكتب عبد الحميد الدبيبة ينفي عقد لقاء مع اسرائيليين في الاردن

منشور 12 كانون الثّاني / يناير 2022 - 05:55
عبدالحميد الدبيبة
عبدالحميد الدبيبة

 نفى مكتب رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، ما تداولته تقارير عبرية ومنها اذاعة الجيش الاسرائيلي عن عقد لقاءات مع مسؤولين اسرائيليين في العاصمةالاردنية عمان.

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وقال بيان صادر عن مكتب الدبيبة بأن الأخير لم يجر أي لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين ، مضيفا أن موقفه “ثابت من القضية الفلسطينية”.

تقارير عبرية تحدثت عن لقاءات ليبية اسرائيلية في عمان

قالت اذاعة الجيش الاسرائيلي ان رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة قد التقى في العاصمة الاردنية وفدا اسرائيليا رفيع المستوى ضم عدة شخصيات سياسية وامنية من بينها رئيس جهاز الموساد ديفيد برنيع 

 

 

ووفق ما نقل موقع عكا الالكتروني الصادر باللغة العربية فان اللقاء ناقش مسألة تطبيع العلاقات الليبية الاسرائيلية، ولم تحدد المصادر المشار اليها موعد اللقاء الليبي الاسرائيلي

 

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كلمات دالة:عبدالحميد الدبيبةليبيااسرائيل

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