روسيا تعلق اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية بعد هجوم سيفاستوبول

أعلنت روسيا السبت، تعليق مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية، ردا على ما قالت انه هجوم بطائرات مسيرة شنته قوات كييف على ميناء سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014.

ونقلت وكالات انباء روسية عن وزارة الدفاع الروسية إعلانها في بيان "تعليق مشاركتها في صفقة الحبوب عبر البحر الأسود. وذلك بعد الهجوم الإرهابي الذي شنته كييف على سيفاستوبول".

وكان ميخائيل رازفوجايف عمدة مدينة سيفاستوبول اعلن ان البحرية الروسية أحبطت صباح السبت، هجوما أوكرانيا بمسيرات استهدف أسطولها في خليج سيفاستوبول، وانها اسقطت جميع الطائرات المشاركة في الهجوم.

واتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا "متخصصين بريطانيين" بانهم شاركوا بشكل مباشر في تنفيذ الهجوم.

وقال بيان وزارة الدفاع الروسية انه "بعد قيام نظام كييف بمشاركة خبراء بريطانيين .. بعمل إرهابي ضد سفن أسطول البحر الأسود وسفن مدنية تشارك في ضمان أمن -ممر الحبوب-. يعلق الجانب الروسي المشاركة في تنفيذ اتفاقيات تصدير المنتجات الزراعية من الموانئ الأوكرانية".

وكانت الأمم المتحدة وتركيا توسطتا في الاتفاق الذي جرى ابرامه في تموز/يوليو، وأتاح لأوكرانيا استئناف تصدير الحبوب من موانئ البحر الأسود، فيما حصلت روسيا على ضمانات لصادراتها المماثلة.