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عاجل: زعيم كوريا الشمالية يأمر جيشه بالاستعد للحرب العالمية الثالثة

منشور 04 آذار / مارس 2022 - 02:36
الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ
الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ

تداولت مواقع اعلامية غربية بارزة اوامر اطلقا الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ اون لجيشه بالاستعداد للحرب العالمية الثالثة على وقع الصدام بين روسيا والناتو اثر الهجوم الذي شنه الجيش الروسي على اوكرانيا 

 

وقالت عدة مواقع بينها الاحداث الاميركية وموقع "ديلي ستار"، أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، طالب جنوده بالاستعداد في حالة "اندلاع حرب عالمية ثالثة".

وقالت التقارير  إن "المسؤولين الكورين الشماليين تلقوا أوامر من كيم جونج أون بأن يكونوا مستعدين لتعبئة عامة للقوات في أعقاب العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا".

من جهتها نقلت اذاعة اسيا الحرة عن مسؤول من شمال بيونجان، إن "كل لجنة حزبية إقليمية في المقاطعة أبلغت جميع أعضاء الحزب أن حليفنا القوي روسيا في حالة حرب.. وطالبت اللجنة الحزبية الإقليمية بأن يكون الجميع جاهزين للتعبئة في جميع الأوقات".

وتلقي كوريا الشمالية اللوم على الولايات المتحدة في اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

 

كلمات دالة:كوريا الشماليةالحرب العالمية الثالثةكيم جونج أونروسيااوكرانياالناتو

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