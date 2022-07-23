زلزال يضرب إيران ويشعر به سكان الإمارات

ضرب زلزال شدته نحو 5.5 درجات جنوبي إيران مساء السبت، وشعر به سكان دبي والشارقة وعجمان في دولة الإمارات.

وقالت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة للمركز الوطني للأرصاد في الإمارات، انها سجلت زلزالا بقوة 5.3 درجة – ريختر في جنوب إيران الساعة 20:07، حسب التوقيت المحلي.

واضافت ان الزلزال رغم انه محسوس لكنه ليس له تأثير.

وقالت وكالة أنباء رويترز ان المراصد في ايران قالت ان شدة الزلزال بلغت 505 درجات.

وتعرضت مدينة لنكرود بمحافظة كيلان شمال إيران في الرابع من الشهر الجاري لـزلزال بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر، كان الثاني خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقبلها بيومين أفادت السلطات الإيرانية، بأن عدد ضحايا الزلازل التي ضربت محافظة "هرمزغان" جنوب البلاد بلغ 5 قتلى و49 مصابا.

وتقع إيران على خطوط صدع رئيسية وتشهد زلزالا واحدا بوميا في المتوسط. وفي 2003 سوى زلزال بقوة 6.6 درجات مدينة بام التاريخية، وراح ضحيته 26 ألف شخص.

كما ضرب زلزال بقوة 7 درجات غرب إيران في 2017 وقتل ما يزيد على 600 شخص واصاب أكثر من 9 آلاف آخرين.