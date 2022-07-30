عاجل: سقوط الصاروخي الصيني فوق هذه الدولة

نشر مركز الفلك الدولي فيديو تم تصويره مساء السبت من ماليزيا يوثق لحظة سقوط حطام الصاروخ الصيني، الذي اكمل مهمته بنجاح بعد ان حمل وحدة المختبر الصيني الفضائي "وينتيان" من جزيرة "هاينان" إلى الفضاء يوم الإثنين الماضي.

صاروخ صيني تائه

وبعد اتمام مهمته أخذ الصاروخ مسار هبوط خارج عن السيطرة نحو الغلاف الجوي للأرض، الامر الذي دفع العالم ليحبس انفاسه، وبدأ العلماء في متابعة مساره، حيث وضع 3 احتمالات لمكان السقوط ، وزعمت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية إن افتقار الصين لتقنيات توجيه مسارات الصواريخ نحو الأرض يترك الاحتمال بأن حطام هذا الصاروخ يمكن أن يسقط في منطقة مأهولة بالسكان