عاجل.. شهيدان ومقتل اسرائيليين في عملية فدائية في الخضيرة

قالت وسائل اعلام ان مستوطنين اسرائيليين لقيا مصرعهما واصيب عدد اخر عندما فتح فلسطينيان النار في مدينة الخضيرة قبل ان يستشهدا بدورهما.

وقالت صحيفة حيروزاليم بوست ان منفذي العملية من مدينة ام الفحم شمالي اسرائيل، وانهما استشهدا برصاص حراس امن اسرائيليين بزي مدني كانوا يتناولون الطعام قريبا من موقع الهجوم.

وذكرت أن عملية إطلاق النار استهدفت قوات أمن إسرائيلية. وبحسب التقارير فإن اربعة اسرائيليين بينهم عنصران من الشرطة أصيبوا كذلك في العملية.

وأظهرت مقاطع مصورة وثقت العملية مسلحا ببندقية يطلق النار تجاه عناصر أمن إسرائيلية لحظة نزولهم من حافلة.

وبعد إصابة عناصر الأمن انضم شخص آخر إلى المنفذ بعد أن استولى على بندقية أحد المصابين.

إصابات بينها خطيرة بإطلاق نار في الخضيرة

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ووفقا للتقارير، فإن عناصر من وحدة "المستعربين" التابعة لقوات "حرس الحدود" بزي مدني، تواجدوا بالقربب من المكان، ردوا بإطلاق النار ما أسفر استشهاد المنفذين.

وأفادت مصادر طبية بأنه تم نقل ثلاثة مصابين بحالة تتراوح بين متوسطة وخطيرة لتلقي العلاج في المستشفى، فيما يتم الحديث عن حالتين حرجتين.

من مكان عملية إطلاق النار في مدينة الخضيرة المحتلة pic.twitter.com/IBGfUrzM0R — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) March 27, 2022

وفي بيان صدر عنها، قالت الشرطة الإسرائيلية إن شرطيين أصيبا بإطلاق نار وأنه "تم تحييد المنفذين"، فيما نشرت الشرطة تعزيزات أمنية في المنطقة.

وفي وقت سابق، أفاد شهود عيان بأن إطلاق النار أسفر عن خمس إصابات على الأقل بينها حالات حرجة وخطيرة.