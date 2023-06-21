استشهاد 3 فلسطينيين بضربة جوية اسرائيلية استهدفت سيارة قرب جنين

استشهد ثلاثة فلسطينيين بعدما استهدفت ضربة جوية اسرائيلية سيارة كانوا يستقلونها عند حاجز الجلمة قرب جنين بالضفة الغربية المحتلة مساء الاربعاء.

وقال الجيش الاسرائيلي في بيان ان طائرة مسيرة تابعة له نفذت الضربة، وذلك في عملية اغتيال هي الاولى من نوعها منذ العام 2005.

واوضح البيان ان السيارة المستهدفة كانت تقل "خلية مخربين" مسؤولة عن تنفيذ عمليات اطلاق نار تجاه مستوطنات ومواقع عسكرية اسرائيلية.

وتابع ان طائرة مسيرة تابعة له قامت باستهداف الخلية "والقضاء عليها" بعد رصدها، وذلك في عملية تم توجيهها بشكل دقيق من قبل جهاز لامن الداخلي الاسرائيلي "الشاباك".



"اندلاع حريق بمركبة عقب استهدافها من طائرة للاحتلال قرب حاجز الجلمة في جنين". pic.twitter.com/KzxlPL7pZK — إسلام الكحلوت (@AlkhlwtYhyy) June 21, 2023

وقالت مصادر طبية فلسطينية ان الضربة الاسرائيلية اسفرت عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين قام الجيش الاسرائيلي باحتجاز جثامينهم بعدما منع سيارات الاسعاف من الوصول اليها.

وتعود اخر عملية اغتيال استخدمت اسرائيل فيها الطائرات الى العام 2005، عندما استهدفت مروحيات اباتشي ثلاثة من قادة كتائب عزالدين القسام الذراع العسكري لحركة حماس في جنين.

واسفرت تلك العملية عن استشهاد القادة محمد عياش ومحمد مرعي وسامر دواهقة.

"لن تمر دون رد"

ووصفت حركة حماس استخدام الجيش الاسرائيلي للطيران لاغتيال الشهداء الثلاثة بانها تصعيد خطير "وجريمة لن تمر دون رد".

والاثنين الماضي، قتل الجيش الاسرائيلي سبعة فلسطينيين واصاب العشرات خلال عملية اقتحام نفذها في مدينة جنين، واستخدم فيها طائرات مروحية قامت بقصف منزل في المدينة تحصن فيه مقاومون.

واصيب سبعة جنود اسرائيليين في كمائن نصبها المقاومون لمركباته اثناء الاقتحام.

أسلحة المقاومين الذين ارتقوا قبل قليل في جنين بقصف صهيوني. pic.twitter.com/1ks2etg3ez — 𝐀𝐋-𝐀𝐁𝐈𝐑𝐎𝐔𝐍.𝐍𝐄𝐖𝐒 (@alabiruon_news) June 21, 2023

وفي اليوم التالي، قتل مسلحان فلسطينيان أربعة مستوطنين واصابا اربعة اخرين في هجوم استهدفهم داخل محطة وقود قرب مستوطنة عيلي الواقعة بين نابلس ورام الله قبل ان يستشهدا بدورهما.

وتبنت حركة حماس العملية التي وصفتها بانها "بطولية"، مؤكدة انها تاتي "ثأرا لدماء القادة الشهداء الذين طالتهم يد الغدر الصهيونية في غزة" وردا على جرائم اسرائيل بحق المسجد الأقصى واقتحاماته الدامية في مدينتي نابلس وجنين.

وفي وقت سابق الاربعاء، استشهد فلسطيني وتعرضت عشرات المنازل والسيارات للحرق في هجوم شنه مئات المستوطنين على قرية ترمسعيا بالضفة الغربية المحتلة بعد يوم من مقتل اربعة منهم في عملية نفذها فلسطينيان في مستوطنة عيلي.

وذكرت وسائل اعلام اسرائيلية ان الهجوم جاء في سياق عمليات "تدفيع الثمن" التي يقوم بها المستوطنون عقب العمليات التي ينفذها فلسطينيون ضدهم او ضد الجيش الاسرائيلي.

