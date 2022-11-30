عشرات القتلى والجرحى بتفجير مدرسة للقرآن بأفغانستان

أسفر انفجار وقع وقت صلاة الظهر داخل مدرسة للقرآن في مدينة أيباك بولاية سامانغان شمالي افغانستان الاربعاء، عن مقتل وإصابة العشرات، معظمهم أطفال.

وتعددت الروايات حول حصيلة الانفجار، ففيما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر طبي قوله ان ما لا يقل عن 16 شخصا قتلوا واصيب 24 اخرون، الا ان قناة "الجزيرة" تحدثت عن أن 23 قتيلا و30 مصابا، عدد كبير منهم في حالة خطرة.

و"جميع الضحايا أطفال أو مواطنون عاديون" بحسب ما اوضح المصدر الطبي للوكالة الفرنسية.

ووقع الانفجار وقت صلاة الظهر، وهو ما يجعل حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع.

واوضح مسؤول محلي ان الانفجار وقع في مدرسة "جاهديا" وسط المدينة والتي يؤمها عدد كبيرة من التلاميذ .

وكتب المتحدث باسم وزارة داخلية حركة طالبان عبد النفعي تاكور على تويتر قائلا ان العمل جار "للتعرف على مرتكبي هذه الجريمة التي لا تغتفر ومعاقبتهم على أفعالهم"، مشيرا الى مقتل عشرة اشخاص واصابة "اخرين كثيرين".

وظهر مقاتلون من حركة طالبان في تسجيل فيديو وهم يشقون طريقهم بين الجثث المتناثرة على أرضية أحد المباني التي تلطخت بالدماء.

ولم تعلن اي جهة مسؤوليتها على الفور عن الانفجار، لكن اصابع الاتهام تشير الى تنظيم داعش الذي تبنى هجمات عدة في البلاد منذ سيطرة حركة طالبان على البلاد في آب/أغسطس من العام الماضي.

وفي أيلول/سبتمبر الماضي، قتل 53 شخصا جراء تفجير استهدف تفجير انتحاري مركزا تعليميا يقع ضمن حي تقطنه غالبية من أقلية الهزارة الشيعيةفي العاصمة كابول.