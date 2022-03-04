عشرات القتلى والجرحى في تفجير بمسجد في باكستان

اسفر تفجير يشتبه بانه انتحاري واستهدف مسجدا للشيعة في في مدينة بيشاور شمال غربي باكستان خلال صلاة الجمعة، عن مقتل وجرح العشرات بحسب ما اعلنته الشرطة ومصادر طبية.

وقال ضابط الشرطة محمد سجاد خان ان الانفجار وقع فيما كان المصلون يتجمعون في مسجد كوشا ريزادار في الحي القديم في بيشاور.

واضاف “نحن في حالة طوارئ ويتم نقل الجرحى إلى المستشفى. نحقق في ملابسات الانفجار لكن يبدو أنه هجوم انتحاري”.

#Pakistan: A blast has been reported from a mosque in #Peshawar, with rescue and police officials saying several people have been injured.

The explosion took place in Peshawar's Kocha Risaldar area. #Peshawar pic.twitter.com/6z4R82mTH0 — Asia Free Press (AFP) (@AsiaFreePress) March 4, 2022

وأعلن أحد مستشفيات باكستان أن 30 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم، وأصيب 56 آخرون، في الانفجار.

وشوهدت سيارات الاسعاف تسرع عبر الشوارع الضيقة والمتداخلة وهي تحمل الجرحى الى مستشفى ليدي ريدينغ.

ولم تعلن اي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم، لكن تنظيم داعش وحركة طالبان الباكستانية سبق وان نفذتا هجمات في المنطقة الواقعة قرب الحدود مع افغانستان.

وقال شايان حيدر الذي حضر للصلاة في المسجد عندما قذفه الانفجار في الهواء "فتحت عيني وكان الغبار والجثث تنتشر في كل مكان".