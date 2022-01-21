عقوبات اميركية جديدة على حزب الله وشبكات مالية مواليه له

فرضت الولايات المتحدة الاميركية عقوبات على شبكة دولية تضم 3 لبنانيين و10 كيانات في إطار عقوبات تتعلق بالإرهاب الدولي مرتبطة بمليشيا حزب الله اللبناني وذلك بعد ايام من رصد مكافآت مالية تمكن الوصول لمطلوبين يعملون لصالح الحزب المذكور.

3 شخصيات و10 كيانات تعمل مع حزب الله

واستهدفت وزارة الخزانة الأمريكية، في العقوبات الجديدة ثلاثة لبنانيين و10 كيانات في إطار عقوبات تتعلق بالإرهاب الدولي. وجاء في الإشعار أن أحدث عقوبات الوزارة تستهدف عادل دياب وعدنان عياد وجهاد عدنان عياد. وفرضت واشنطن يوم الثلاثاء عقوبات على ثلاثة من رجال الأعمال الذين قالت إنهم على صلة بحزب الله.

وقالت الوزارة في بيان، إن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية حدد 3 مرتبطين بحزب الله وشركة سفر تتخذ من لبنان مقراً لها". وأشارت إلى أنه "تم إدراج عادل دياب ، وعلي محمد الداون، وجهاد سالم العلم، وشركتهم دار السلام للسفر والسياحة على قائمة العقوبات".

الخزانة الأميركية تعلن فرض عقوبات على 3 لبنانيين و10 شركات تغسل الأموال لصالح #حزب_الله pic.twitter.com/MEoCKqCgbe — خاتم الشمري 🇸🇦 (@khatimalshammar) January 21, 2022

وأوضحت الوزارة أن "هذا الإجراء يأتي في وقت يواجه فيه الاقتصاد اللبناني أزمة غير مسبوقة، ويقوم حزب الله بعرقلة الإصلاحات الاقتصادية، ومنع التغيير الذي يحتاجه الشعب اللبناني بشدة".

وبينت الوزارة أن "رجال أعمال مثل أولئك المدرجين اليوم، يحصلون على دعم مادي ومالي من خلال القطاع التجاري المشروع لتمويل الأعمال الإرهابية للحزب".

حظر املاك عناصر حزب الله اللبناني

ونتيجة لإجراءات اليوم، فإن جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأفراد والكيانات المذكورة أعلاه، وأي كيانات مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة 50% أو أكثر من قبلهم، بشكل فردي أو مع أشخاص محظورين آخرين، في الولايات المتحدة أو التي في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين، يجب حظرها وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها.

وصنفت الولايات المتحدة حزب الله كمنظمة إرهابية أجنبية في 8 أكتوبر/تشرين الأول 1997، وباعتباره إرهابيًا عالميًا محددًا في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2001.

فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على شخصيات جديدة مرتبطة بـ"حزب الله"، إذ أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عدنان وجهاد عياد وعلي دياب، وشركتهم "دار السلام للسفر والسياحة" على قائمة العقوبات، بالإضافة إلى 9 شركات أخرى. pic.twitter.com/YXund2CAdV — Daraj درج (@Daraj_media) January 21, 2022

من هم المصنفون في قائمة الحظر الاميركي



وتم تصنيف كل من عدنان عياد وجهاد عدنان عياد وعلي عادل دياب وعشر شركات بموجب الأمر التنفيذي (EO) 13224 وتعديلاته، والذي يستهدف "الإرهابيين وقادة ومسؤولي ​الجماعات الإرهابية​ وأولئك الذين يقدمون الدعم للإرهابيين أو أعمال الإرهاب"، وفق بيان الوزارة. وأوضح البيان، أن "عدنان عياد هو عضو في حزب الله ورجل أعمال يدير شبكة دولية من الشركات مع ممول حزب الله المعين حديثًا عادل دياب، استخدم عدنان عياد وعادل دياب شركتهما في لبنان شركة الأمير للهندسة والبناء والتجارة العامة ش.م.ل.لجمع الأموال وغسل الأموال لصالح حزب الله، وتم تصنيف عياد وفقًا لـ E.O. رقم 13224 ، بصيغته المعدلة ، لقيامه بمساعدة حزب الله ماديًا أو رعايته أو تقديمه دعمًا ماليًا أو ماديًا أو تقنيًا أو سلعًا أو خدمات له أو لدعمه.

"عقوبات على حزب الله"

كما أدرجت وزارة الخزانة نجل عدنان عياد، جهاد عدنان عياد ، وهو عضو في حزب الله ومرتبط بشبكة أعمال عدنان عياد، إضافة إلى شركة "Hamer and Nail Construction Limited"، ومقرها في ​زامبيا​ وشركة "Hamidco Investment Limited"، لما قدمته من مساعدة مادية أو رعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى عدنان عياد أو دعمه، إضافة علي عادل دياب، وهو مدير وشريك في الشركة.